Die Schüler Union (SU) im Landkreis München und in Bayern unterstützt die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorgeschlagene allgemeine Dienstpflicht und fordert die Einführung eines verpflichtenden Wehr- oder Zivildienstes. "Wir sehen, dass eine mögliche Einführung der allgemeinen Dienstpflicht auf große Unterstützung seitens der jungen Generation im Landkreis trifft", sagt Nevio Zuber. Der Hohenbrunner ist Vorsitzender der Schüler Union Bayern.

Viele Gespräche gerade an den Gymnasien Ottobrunn, Haar und Grünwald, wo die Schüler Union vertreten ist, hätten gezeigt, dass der Zuspruch unter Jugendlichen und Abiturienten viel größer sei als bisher angenommen, schildert der Abiturient aus Hohenbrunn. So habe sich auch durch den Krieg Russlands das Bild der Armee in der Bevölkerung, aber auch hinsichtlich eines verpflichtenden, gesellschaftlichen Dienstes verändert. Für Zuber sind Wehr- und Zivildienst nach eigenen Worten "absolut zeitgemäß und eine gerechtfertigte Maßnahme, um den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken, aber auch die Akzeptanz unterschiedlicher und konträrer Meinungen zu festigen".