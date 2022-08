Gruppenräume stehen leer und Eltern erhalten für Herbst Absagen: Wegen des Mangels an Erzieherinnen dürfte der von 2026 an geltende Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder im Landkreis München erst recht nicht zu erfüllen sein.

Von Laura Richter, Landkreis München

"Die Lage der Kinderbetreuung im Landkreis München verschärft sich von Jahr zu Jahr", sagt Susanne Schroeder, Fachbereichsleitung Kitas vom Kreisverband München-Land der Arbeiterwohlfahrt (Awo). An vielen Stellen fehle es an Personal, notwendigen Investitionen und attraktiven Ausbildungsplätzen. Der Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung hat in den vergangenen Jahren auch im Landkreis München kontinuierlich zugenommen, wie das zuständige Landratsamt bestätigt. Für das neue Kindergartenjahr, das im September beginnt, stehen in den Einrichtungen fast durchwegs Kinder auf den Wartelisten. "Vielfach existieren zwar genügend Plätze, diese können aber nicht belegt werden, weil nicht ausreichend Personal zur Verfügung steht", sagt Christine Spiegel vom Landratsamt München.