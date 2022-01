Über das Wochenende hat sich das Infektionsgeschehen im Landkreis München leicht beruhigt - allerdings weiter auf extrem hohem Niveau. Das zeigt die Zahl der Menschen, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind. Am vergangenen Freitag hatte diese erstmals in der Pandemie den Wert von 6000 überschritten und lag bei 6057 Betroffenen; am Montag ging dieser Wert auf aktuell 5963 Fälle zurück. Seit vergangenem Freitag haben sich nachweislich etwas mehr als 1500 Menschen im Landkreis angesteckt; allerdings wird an Samstagen und Sonntagen in der Regel weniger getestet und fahren auch die Labore ihre Kapazitäten zurück.

In Unterschleißheim, Unterhaching und Haar lagen die Infektionszahlen am Wochenende besonders hoch, in allen drei Kommunen steckten sich jeweils mehr als einhundert Menschen an. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging im Landkreis leicht von 1301,2 am Sonntag auf 1216,0 am Montag zurück; in der Landeshauptstadt lag der Wert mit 1406,9 zu Wochenbeginn deutlich höher.

Das Landratsamt meldete am Montag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Ein Mann Mitte 90 ist in einer Klinik gestorben. Damit steigt die Gesamtzahl der Verstorbenen seit Pandemie-Beginn im Landkreis auf 339.