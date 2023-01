Die Stiftung der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg hat Spenden in Höhe von 103 120 Euro an elf Vereine und gemeinnützige Initiativen im Landkreis München übergeben. Die größte Einzelspende entfiel mit 25 000 Euro auf die Anschaffung eines neuen Rettungsbootes der Freiwilligen Feuerwehr Straßlach für Einsätze auf der Isar. Dank der Unterstützung der Stiftung in Höhe von 5000 Euro kann am Sonderpädagogischen Förderzentrum in Unterschleißheim ein Boxtraining zur Gewaltprävention stattfinden.

Das Isar-Amper-Klinikum in Haar wird mit 3500 Euro für die Patientensportgruppe unterstützt. Die Kinder der Kinderkrippe in Gräfelfing freuen sich über ein neues Klettergerüst im Garten, für das die Stiftung 7600 Euro locker macht. Die Freiwillige Feuerwehr in Hohenschäftlarn erhält für Rettungstaschen und Notfallrucksäcke der First-Responder 8000 Euro, 2100 Euro gehen an den ökumenischen Kirchenchor in Oberhaching für ein neues Mischpult und Lautsprecher.

Der Verein Licht-Gestalten erhält für die Neuauflage seiner inklusiven Konzertreihe 17 500 Euro, der Förderverein Schäftlarner Konzerte darf sich über 13 220 Euro freuen. Am Ernst-Mach-Gymnasium in Haar wird das Theaterprojekt "Sophie Scholl - 100 Jahre für die Freiheit" mit 4500 Euro unterstützt. Der Integrative Kindergarten in Unterhaching erhält eine Spende in Höhe von 1700 Euro für eine neue Matschküche. 15 000 Euro gehen an die Arbeitsgemeinschaft der Nachbarschaftshilfen, die mit einer Plakataktion Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen will.

Der Ausschüttungstopf ist laut Sparkasse auch für das aktuelle Jahr gut gefüllt. Gemeinnützige Institutionen aus dem Landkreis München können sich um diese Stiftungsmittel unter www.kskmse.de/engagement bewerben.