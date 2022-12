Vorjahressieger: die Band "Plume" beim Finale von "Running for the best" in Unterschleißheim.

Für den Bandwettbewerb "Running for the Best" des KJR München-Land beginnt die Bewerbungsphase.

Von Udo Watter, Landkreis München

Nein, man muss kein Hotelzimmer zerlegen, passionierter Stage-Diver sein oder eine Gitarre in Brand stecken, um seine Bewerbungschancen zu erhöhen. Aber ein gutes Gefühl für Rhythmus, eine rockige Stimme oder die Fähigkeit, ein mitreißendes Riff zu präsentieren - das dürfte nicht schaden. Junge Musiker und Musikerinnen aus dem Landkreis München, der Stadt und angrenzenden Landkreisen können sich jetzt wieder bewerben für den Bandwettbewerb "Running for the Best" des KJR München-Land. Der Newcomer-Contest 2023, der im Frühling mit den Live-Acts startet, ist für alle Stilrichtungen offen, allerdings müssen die Bewerber unter 27 Jahre alt sein und im Landkreis oder der Umgebung wohnen. Auch wenn sie ihren Probenraum im Landkreis haben, etwa im Gleis 1 in Unterschleißheim oder im Route 66 in Haar, haben sie die Chance, teilzunehmen. Bewerbungsstart ist an diesem Montag, 12. Dezember. Das Online-Bewerbungsformular sowie alle weiteren Informationen finden Interessierte unter www.runningforthebest.de.

Den Gewinner erwarten ein Festival-Auftritt und ein Foto-Shooting

Den Bandwettbewerb des Kreisjugendrings gibt es schon seit 1991. Mittlerweile finden die Vorrunden und das Finale im Frühjahr und Sommer statt. Die Sieger der vergangenen beiden Jahren wurden jeweils in Open-Air-Events ermittelt: 2021 im Hof der Ismaninger Seidl-Mühle gewann die Unterföhringer Band As it rains, 2022 überzeugte das siegreiche Quintett Plume mit elektronischem Postrock Jury und Publikum am meisten.

Heuer ermöglicht die Kooperation mit dem Verband für Popkultur in Bayern (VPBy) und dem Landkreis München erstmals, dass bereits bei den Konzerten am 28. April im Gleis 3 in Neubiberg, am 29. April im Juz Kirchheim, am 5. Mai im Gleis 1 in Unterschleißheim und am 6. Mai im Juha Neuried ein Social-Media-Coaching für alle ausgewählten Bands und Solokünstler angeboten wird. Wie immer entscheidet eine Experten-Jury zusammen mit dem Publikum darüber, wer das Finale erreichen wird. Das wird 2023 in Haar über die Bühne gehen, am 30. Juni.

Der Gewinner darf sich unter anderem über einen Auftritt beim "Laut.Stark"-Festival der DGB-Jugend München am 1. Mai 2024 auf dem Marienplatz in München sowie ein professionelles Foto- oder Trailer-Shooting in den Gadget Productions Studios in Kirchheim freuen. Interessierte Musikerinnen und Musiker können sich bis zum 1. März 2023 bewerben.