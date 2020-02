Prominente Unterstützung bekommen die Grünen im Nordosten des Landkreises bei der Kommunalwahl: Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Katharina Schulze, kommt am Montag, 2. März, nach Aschheim. Neben dem Landratskandidaten Christoph Nadler werden auch die Bürgermeisterkandidaten aus Kirchheim und Aschheim anwesend sein: Sabine Maier tritt in Aschheim an, Rüdiger Zwarg in Kirchheim. Beide werden ihre Ideen vorstellen. Beginn in der Sportgaststätte Tassilo in Aschheim ist um 19 Uhr .

