Von Anna-Maria Salmen, Kirchheim

In Kirchheim auf einer Bühne vor einem Publikum zu stehen, ist für Katharina Ruf nichts Neues: Unzählige Male hielt sie in ihrer Zeit als Kulturreferentin das Mikrofon in der Hand. Im Mittelpunkt stand sie dennoch bislang nicht - ihre Aufgabe war es, als Moderatorin andere Künstler anzukündigen. Nun tauscht Ruf die Rollen: Nachdem sie ihre Stelle in Kirchheim nach knapp acht Jahren im Sommer aufgegeben hat, kehrt sie am 29. Oktober für ein eigenes Konzert in die Gemeinde zurück.

Ruf ist noch nicht lange weg aus dem Ort, erst kürzlich ist sie umgezogen, wie sie erzählt. Ihr neuer Wohnort führt sie gewissermaßen zu ihren Wurzeln zurück: "Ich bin Richtung Chiemsee gezogen, in die Gegend, in der ich aufgewachsen bin." Für Ruf ist das eigenen Worten zufolge der erste Schritt ihres Neuanfangs nach dem Ende ihrer Tätigkeit in Kirchheim. Künftig will die 34-Jährige als Sängerin, Coach und freie Rednerin unter anderem bei Hochzeiten im Einsatz sein. Der Wandel soll jedoch Schritt für Schritt vonstattengehen. "Das ist besser, als alles auf einmal zu machen", sagt Ruf.

"Es sollte für jeden etwas dabei sein."

Neu anfangen, das ist auch das Motto ihres Konzerts in der Cantate-Kirche, das bereits seit Längerem geplant ist. Ruf will ihrem Publikum viele selbstgeschriebene Lieder präsentieren, teils auf Bairisch, teils mit christlichem Hintergrund. Aber auch Popmusik wird zu hören sein. "Es sollte für jeden etwas dabei sein." Wichtig war es der Künstlerin eigenen Worten zufolge, Lieder auszuwählen, die ihr selbst am Herzen liegen. "Dadurch kann man die Zuhörer viel besser berühren."

Mit ihrem Auftritt will Ruf gleichzeitig etwas Gutes tun: Die im Laufe des Abends gesammelten Spenden des Benefizkonzerts sollen der Kinderhilfe Bethlehem zugutekommen, deren Arbeit Ruf im August auf einer Israelreise kennengelernt hat, wie sie erzählt. "Kinder symbolisieren ja auch immer einen Neuanfang."

Nach Kirchheim zurückzukehren, erfüllt Ruf eigener Aussage nach mit "purer Freude". Nach ihrer langen Zeit als Kulturreferentin sei sie der Gemeinde nach wie vor sehr verbunden, sagt sie. "Ich glaube, ich werde mich ein Leben lang freuen, wenn ich nach Kirchheim fahre." Gleichzeitig empfinde sie auch eine gewisse Aufregung: "Früher sind die Leute ja nicht für mich zu den Konzerten gekommen, deswegen bin ich schon gespannt, wer jetzt mein eigenes Konzert besucht."

Das Benefizkonzert von Katharina Ruf am Samstag, 29. Oktober, in der Cantate-Kirche in Kirchheim beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der Kinderhilfe Bethlehem sind erwünscht.