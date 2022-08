Von Anna-Maria Salmen, Kirchheim

Das Dorffest zählte schon immer zu Katharina Rufs liebsten Veranstaltungen in Kirchheim, wie sie sagt. Die diesjährige Ausgabe, das nach längerer pandemiebedingter Pause kürzlich stattfand, war für die Kulturreferentin nun die wohl emotionalste Feierlichkeit ihrer Zeit in der Gemeinde. Nach siebeneinhalb Jahren verabschiedete Ruf sich dabei aus Kirchheim, um sich als Sängerin, freie Rednerin und Coach selbstständig zu machen.

Die Stelle der Kulturreferentin war in Kirchheim neu geschaffen worden, als Katharina Ruf im Dezember 2014 in den Ort kam. "Eine kleine Gemeinde, die in Kultur investiert - das war definitiv ein Argument für meine Bewerbung", erinnert sie sich. Bei ihrem Dienstantritt war Ruf gerade einmal 26 Jahre alt. "Ich bin immer noch dankbar, dass man mir dieses Vertrauen geschenkt hat", sagt sie. Denn die neu geschaffene Stelle gab ihr die Gelegenheit, viel auf die Beine zu stellen und neu aufzubauen, wie sie sagt. Viel Freude habe ihr dabei vor allem die Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen - etwa mit Vereinen im Ort oder Kulturschaffenden - bereitet.

In ihren Jahren in Kirchheim machte Katharina Ruf zahlreiche Höhepunkte im Ortsleben möglich: Rund 100 Veranstaltungen organisierte sie eigener Schätzung nach seit Beginn ihrer Tätigkeit. Besonders in Erinnerung geblieben sind ihr dabei die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum des Zusammenwachsens der beiden Gemeindeteile Kirchheim und Heimstetten im Jahr 2018: Neben einem Open-Air-Konzert mit verschiedenen Musikgenres gab es damals auch ein Bürgerfest mit einem kleinen Feuerwerk.

Doch auch viele kleinere Momente wird Ruf in Erinnerung behalten, wie sie erzählt: "Wenn nach einer Veranstaltung jemand zu mir kam und mir gesagt hat: 'Mein Tag war eigentlich nicht so gut, aber jetzt geht es mir besser' - das waren die schönsten Belohnungen." Zu merken, dass sie im Ort etwas bewegen und die Menschen mit den organisierten Veranstaltungen glücklich machen kann, sei einer der schönsten Aspekte ihrer Arbeit als Kulturreferentin gewesen.

Ruf hat diese Tätigkeit "leidenschaftlich gern" ausgeübt, wie sie sagt, und das merkt man ihr im Gespräch auch an. Doch mit der Zeit habe das schlichtweg nicht mehr gereicht: Schon immer habe sie gern moderiert und gesungen, erzählt die studierte Musikwissenschaftlerin und -pädagogin. Als Kulturreferentin konnte sie auch ab und zu in diese Rollen schlüpfen. "Aber das waren nur circa fünf Prozent des Jobs", sagt sie. Zwischen diesen und den restlichen 95 Prozent - etwa die Öffentlichkeitsarbeit und die organisatorischen Aufgaben - sei irgendwann "ein Ungleichgewicht entstanden".

Mit den Lockdowns ist die Freude am Organisieren geschwunden

Einen Anstoß für diesen Wandel hat laut Ruf die Corona-Pandemie mit ihren Lockdowns gegeben: Durch die Veranstaltungsabsagen habe sie gemerkt, dass das Organisieren ihr nicht mehr so viel Freude bereite. Und sie bekennt: "Die Lust daran ist auch danach nie zurückgekommen." Lange hat das Multi-Talent eigener Aussage nach über den weiteren Berufsweg nachgedacht. Zunächst versuchte sie, neben ihrer Tätigkeit in Kirchheim ihre Selbstständigkeit aufzubauen. "Aber das hat nicht funktioniert, ich bin beidem nicht gerecht geworden." Im Februar fasste sie daher den Entschluss, Kirchheim zu verlassen und sich vollständig auf ihr "eigenes Ding" zu konzentrieren, wie sie sagt.

Als Sängerin, freie Rednerin und Coach möchte Ruf künftig Menschen in jeder Lebenslage begleiten: Die richtigen Worte in schwierigen Situationen wie etwa bei Trauerfeiern zu finden, schöne Momente wie Hochzeiten und Taufen mit ihrer Stimme begleiten oder Menschen als Beraterin bei der Persönlichkeitsentwicklung helfen - die 33-Jährige freut sich eigener Aussage nach auf diese Aufgaben.

Trotzdem ist ihr der Abschied aus der Gemeinde offensichtlich alles andere als leichtgefallen. "Kirchheim hat mich ein Stück weit zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin", sagt Ruf. Insbesondere nach ihrem letzten Dorffest habe sie die Wehmut deutlich gespürt. "Aber wenn sich eine Tür schließt, geht auch eine andere auf, in diesem Fall für meine Selbstständigkeit." Die scheidende Kulturreferentin wird der Gemeinde Kirchheim weiterhin verbunden bleiben, davon ist sie überzeugt: "In der Zeit sind viele Kontakte und Freundschaften entstanden. Die werden sicher andauern." Einen Termin in Kirchheim hat Katharina Ruf bereits fest im Kalender markiert: Im Herbst wird sie in der Cantate-Kirche erneut auf der Bühne stehen - allerdings nicht als Moderatorin, die einen Künstler ankündigt, sondern als Sängerin - diesmal, um ihre eigenen Lieder vorzutragen.