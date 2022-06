Von Udo Watter

Wer glaubt, die norddeutsche Mentalität zeichne sich durch Lakonie, eine gewisse Steifheit und kühle Zurückhaltung aus, wird Matthias Riedel-Rüppel nur als mäßig begabten Repräsentanten seiner Heimatregion empfinden. Der 1971 in Kiel geborene Intendant des Kleinen Theaters Haar ist ein hochkommunikativer und durchaus extrovertierter Mensch, der regelmäßig zum Mikro greift, um sein Publikum auf der Bühne zu begrüßen. Seine Augen blitzen dann schalkhaft hinter den Brillengläsern, wenn er sich dabei selbst nicht ganz so ernst nimmt - wie zuletzt etwa im Mai bei der Verleihung des oberbayerischen Kunstförderpreises "Seelen-Art" für Künstler mit Psychiatrieerfahrung: eine charakteristische Veranstaltung, ganz im Sinne des der sozialen Kultur verpflichteten Kleinen Theaters und seiner Träger - dem Bezirk Oberbayern, der Gemeinde Haar und dem Sozialpsychiatrischen Zentrum des Bezirks (SPZ).

Bei aller Umgänglichkeit und Ironie-Begabung ist der bald 51-Jährige, der als studierter Trompeter früher auch in Sinfonieorchestern in Kiel, Lübeck oder Hamburg gespielt und solistische Konzerte gegeben hat, aber keiner, der die Dinge nur leicht und sonnig nimmt. "Die Liebe zur Kultur hat mein Leben geprägt", erklärt er und als einer, der diese Leidenschaft zum Beruf gemacht hat, waren die vergangenen zweieinhalb Jahre selbstredend nicht einfach. Lockdown, die Frage der Systemrelevanz von Kultur, Streaming, die wirtschaftliche Existenzgefährdung vieler im Kulturbetrieb Beschäftigter - das erforderte viel Energie, kostete viel Ärger und nahm ihn mit. "Es gab echt triste Momente", sagt er rückblickend. Die Theaterschließung im März 2020 beim ersten Lockdown etwa.

Riedel-Rüppel war 2015 gekommen, um das Haus aus einer schwierigen finanziellen Lage zu führen, und dachte, eine weitere Krise könne er nicht meistern. Auch gab es da einen Tag im Januar 2021, als ihn der Schmerz beim Anblick des leeren Theatersaals übermannte: "Ein absoluter Tiefpunkt. Ich dachte mir: Das hat nichts mehr mit Theater zu tun." Auf der anderen Seite die Freudentränen, als im Sommer 2020 nach Ende des ersten Lockdowns zum ersten Mal wieder Musik im Haus erklang. "Es geht ja nicht nur um Geld und Arbeit", sagt Riedel-Rüppel, "sondern auch um die Frage, was das für Menschen bedeutet, für die die Bühne das Leben ist."

Im Kleinen Theater Haar, das während der Pandemie vor allem wegen seines vielfältiges Streaming-Angebots zum besonderen kulturellem Hotspot im Landkreis und östlichem Raum München avancierte - und damit auch für etliche Künstler und freie Bühnentechniker quasi einzige Anlaufstelle war -, ist das Veranstaltungsleben schon länger wieder aufgeblüht. Das 1912 eröffnete Jugendstil-Haus, das auf dem früheren Gelände der Klinik steht, bietet ein umfang- und abwechslungsreiches Programm und hat dank der neu fertiggestellten Außenbühne auch ein schönes Podium für Open-Air-Vorstellungen inklusive der Reihe "Feierabend im Theater".

"Es ist zwar alles kein Drama, aber es bleibt schwierig."

Mit der Resonanz ist Riedel-Rüppel, der als Projektleiter heuer zudem das Zamma-Kulturfestival des Bezirks Oberbayern Anfang Juli organisiert, nur teilweise zufrieden. Selbst ein prominenter Autor wie Axel Hacke, dessen Lesung früher innerhalb weniger Tage ausverkauft gewesen wäre, musste sich kürzlich etliche leere Plätze ansehen. "Es ist zwar alles kein Drama, aber es bleibt schwierig", sagt Riedel-Rüppel. Als gut vernetzter, umtriebiger und auch gesellschaftlich engagierter Kulturmanager wünscht er sich eine breite, politisch unterfütterte Image-Kampagne, welche die Leute schneller wieder in die Theater, Bürgerhäuser oder Kulturzentren zurückbringt. Ob über Inthega (Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen) oder den Verband der Münchner Kulturveranstalter: "Der Austausch untereinander tut gut, aber wir müssen auch politische Forderungen stellen."

Wer Riedel-Rüppels Büro im zweiten Stock des Theaters betritt, kann mit wenigen Blicken erahnen, welch Tausendsassa der Kieler als Kulturmanager, Intendant und Organisator ist. Neben dem Programmheft des Kleines Theaters liegt dort auf dem Schreibtisch ein Prospekt zu den Seelen-Art-Projekten, an der Wand hängt ein Bild des psychiatrieerfahrenen Künstlers Thomas Hobelsberger und die Zamma-Programmhefte sind auch nicht zu übersehen.

Detailansicht öffnen Manager, Intendant, Organisator: Matthias Riedel-Rüppel hat im Kleinen Theater Haar viele Funktionen. (Foto: Sebastian Gabriel)

Projektleiter für die Organisation des inklusiven Kulturfestivals, das alle zwei Jahre vom Bezirk und einer oberbayerischen Kommune ausgerichtet wird, ist Riedel-Rüppel erst Anfang des Jahres geworden, weil sein Vorgänger kurzfristig die Segel gestrichen hatte. Veranstaltungsort ist heuer die Stadt Bad Aibling. "Es ist ein Zeichen für den kulturellen Neuanfang und ein gutes Miteinander", freut sich Riedel-Rüppel trotz des Stresses und Schlafdefizits, den die zusätzliche Aufgabe ihm beschert hat. Acht Tage lang, vom 2. bis 9. Juli, gibt es ein vielseitiges Programm mit mehr als 50 Veranstaltungen an 23 Spielorten.

Riedel-Rüppel schwärmt von der Zusammenarbeit mit den "Akteuren vor Ort" und vom "Charme des Festivals", das durchaus einzigartig ist mit seinen regional-inklusiven und nachhaltigen Anspruch (www.bezirk-oberbayern.de/zamma), den meist kostenfreien Veranstaltungen und der Melange aus professionellen und nicht-professionellen Künstlern. So spielen etwa die Cubaboarischen auf und Schlawindl, es gibt aber auch eine Stadtführung in leichter Sprache oder einen "Deaf Slam", also einen Poetry-Slam in Gebärdensprache. "Wir als Bezirk wollen vor allem eine Initialzündung geben, das, was dort auf die Beine gestellt wird, soll sich weiter entwickeln und nachhaltig für die Gemeinde sein."

Riedel-Rüppel, der derzeit wegen seiner Aufgabe als Projektleiter auch ein Büro in der Münchner Prinzregentenstraße beim Bezirk hat ("Ich komme sogar mit Behörden klar"), wird Anfang Juli auch in Bad Aibling sein und während der Festivaltage in einem Hotel nächtigen.

"Ich glaube, dass eine inklusive Gesellschaft funktionieren kann. Das heißt aber nicht, dass alles grenzenlos sein muss."

"Ich möchte Kulturarbeit barrierefrei verstanden wissen. Ich glaube, dass eine inklusive Gesellschaft funktionieren kann. Das heißt aber nicht, dass alles grenzenlos sein muss", sagt er. Dazu gehört für den Kieler, der am Kleinen Theater regelmäßige Kooperationen mit dem Tölzer Knabenchor, der Münchner Volkssängerbühne oder den Munich Classical Players pflegt, übrigens auch die Bereitstellung eines Podiums für junge, nicht so bekannte Künstler. "Auch das ist eine Form der Inklusion - eine Basis für die Kleinkunst zu bieten, etwas ermöglichen", so Riedel-Rüppel.

"Woher kommen denn die ganzen großen bayerischen Kabarettisten?" Auch junge Musikgruppen haben die Gelegenheit, etwa bei der Reihe "Feierabend im Theater", Bühnenerfahrungen zu sammeln. Riedel-Rüppel, der selbst Angestellter des SPZ ist, scheint immer ein offenes Ohr für Künstler jeglicher Couleur und andere im Kulturbetrieb zu haben. Menschen, die mit ihm zu tun haben, sind von seiner umgänglichen wie zielorientierten Art angetan. Gefragt, was er selber an sich kritisch sieht, meint er: "Ich kann sehr ungeduldig sein." Und: "Ein Chef ist nicht immer per se gerecht."

Was speziell die inklusive Kultur und auch die (sprachliche) Auseinandersetzung damit angeht, nimmt der bald 51-Jährige, der mit einem Mann verheiratet ist, einen Erfahrungsvorteil in Anspruch: "Auch ich habe das ja erlebt, Teil einer Randgruppe zu sein. Das war manchmal schmerzhaft, aber ich bin selbstbewusst und man kann mich jetzt nicht mehr treffen, auch sprachlich nicht." Und fügt verschmitzt hinzu: "Außerdem tunte ich ja nicht durch die Weltgeschichte." In München fühlt sich der Norddeutsche schon lange wohl. Und versteht inzwischen auch gut Bairisch. Ähnlich wie beim Friesischen belässt es der gebürtige Holsteiner aber beim Zuhören.