Ein Kinderflugdrachen hat am späten Sonntagnachmittag in Ismaning einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Bundespolizei wählte ein 34 Jahre alter Ismaninger gegen 17 Uhr den Notruf, nachdem sich der Drachen seiner Tochter losgerissen und in der Oberleitung der S-Bahn verfangen hatte. Eine Streife stellte fest, dass der Drachen in der sogenannten Speiseleitung hing und nicht in der stromführenden Fahrleitung, weshalb keine unmittelbare Gefahr bestand. Eine langsam fahrende S-Bahn konnte die Stelle problemlos passieren. Die Bundespolizei mahnt, beim Drachensteigen grundsätzlich gebührenden Abstand zu Bahnstrecken einzuhalten. Wenn sich ein Drache in der Oberleitung verfange, könne es lebensgefährlich werden. Da die Fahrleitung in der Regel immer unter einer Spannung von 15 000 Volt steht, bestehe die Gefahr eines Stromüberschlags. Deshalb sollte man die Drachenschnur sofort loslassen und nicht selbst versuchen, das Spielzeug zu befreien.