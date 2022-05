Das Isar-Amper-Klinikum (IAK) in Haar stellt sich noch weiter auf Patienten ein, die unter den langfristigen psychischen Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus leiden. Eine Post-Covid-Tagesklinik hat auf dem IAK-Gelände ihren Betrieb aufgenommen. Damit reagiere man auf den steigenden therapeutischen Bedarf von Patienten, bei denen ein Post-Covid-Syndrom diagnostiziert worden sei. Es geht also um Patienten, deren Symptome länger als zwölf Wochen nach einer Covid-19-Erkrankung andauern. Zudem geht man davon aus, dass der Behandlungsbedarf eine ambulante Hilfe übersteigt. Bei wem das zutrifft, der kann sich von sofort an für eine Behandlung anmelden.

Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 hat die Fachklinik für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie in Haar nach eigenen Angaben Hunderte Patientinnen und Patienten mit Covid-19-Infektion behandelt. Immer mehr Menschen litten zudem unter langwierigen Folgen der Erkrankung und benötigten für diese neue Erkrankung spezifische medizinische und therapeutische Unterstützung und Hilfe. Bereits im Juli 2021 wurde eine Post-Covid-Ambulanz eröffnet. Nun kommt die Tagesklinik dazu.

Diese ist in der Klinik für Neurologie angesiedelt. Die Anmeldung erfolgt mit Hilfe eines telefonischen oder online-gestützten Screenings. Zu Beginn der tagesklinischen Behandlung ist ein ärztliches Erstgespräch, ein Gespräch mit einem physikalischen Therapeuten und einem Neuropsychologen oder Psychologen vorgesehen. Falls notwendig kann weitere medizinische Abklärung erfolgen. Schwerpunkt der Behandlung ist laut Mitteilung des IAK ein neurologisch-psychiatrischer Ansatz mit neuro-psychologischer Diagnostik und Therapie, Ressourcen- und Aktivitätsaufbau, symptomatischer Therapie einzelner Symptome beziehungsweise Linderung von Beschwerden.

"Das Corona-Virus stellt uns alle vor eine Vielzahl von Herausforderungen", sagt Chefarzt Martin Marziniak. "Und nun sehen wir mehr und mehr, dass besonders die Langzeitfolgen extrem belastend sein können. Die Symptome haben nicht nur körperliche, sondern auch psycho-soziale Auswirkungen." Anmeldungen werden angenommen per E-Mail an postcovid-tagesklinik.iak@kbo.de, Telefon 089/4562-3707, montags 12 bis 13 Uhr, mittwochs 8 bis 9 Uhr sowie donnerstags 9 bis 10 Uhr. Nähere Informationen unter www.kbo-iak.de.