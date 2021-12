Von Bernhard Lohr

Sarwar Sadozai biegt mit zwei Tellern um die Ecke und bringt sie zu den beiden Frauen am Fenstertisch. Beide sind Stammkundinnen aus der Nachbarschaft und reagieren geradezu begeistert, als das Lamm, die gebackene Tomate, der schmackhafte Reis mit dem Koriander-Dip vor ihnen auf dem Tisch steht. "Ah, lecker, so lecker, super", sagt die eine. Kurz darauf öffnet sich die Tür des Lokals an der Gronsdorfer Straße in Haar. Ein Bub kommt herein und gibt bei dem 44-jährigen Koch aus Afghanistan, der offenkundig mit großer Kunst die Küche seiner Heimat beherrscht, seine Bestellung auf. "Einen Kaiserschmarrn bitte", sagt er und macht einen Schritt zurück.