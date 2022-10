Von Annette Jäger, Gräfelfing

Sechs Abende, die Geist und Verstand fordern und unterhalten, gestaltet die Literarische Gesellschaft Gräfelfing im Bürgerhaus, Bahnhofsplatz 1, bis zum Jahresende. Lesungen, Vorträge und Denkanstöße bieten die geladenen Gäste zum Thema Nationalsozialismus, Demokratie, Kunst, China, Politik und Literatur. Den Auftakt macht Anatol Regnier an diesem Mittwoch, 12. Oktober, um 20 Uhr. Der Autor und Chansonsänger spricht über sein jüngstes Buch "Jeder schreibt für sich allein", in dem es um Schriftsteller im nationalsozialistischen Deutschland geht. Regnier zeigt das Spannungsfeld und die Widersprüchlichkeiten zwischen Anpassung, künstlerischer Integrität und Diktatur auf.

Detailansicht öffnen Die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger spricht am 26. Oktober in Gräfelfing über "Unsere gefährdete Demokratie". (Foto: Reiner Zensen/imago images)

Um die Demokratie machen sich die ehemalige Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und die Autorin Gunna Wendt am Mittwoch, 26. Oktober, Gedanken. Die Frauen setzen sich in ihrem Buch "Unsere gefährdete Demokratie" mit der Gefahr auseinander, die Hass, Hetze und Verleumdung gegen Politiker und Journalisten mit sich bringt. Ein "Kraftprotz", ein "Urviech", so die Literarische, hat es Gerd Holzheimer angetan: Der Schriftsteller hat eine Biografie über den norwegischen Maler und Zeichner Olaf Gulbransson geschrieben. Holzheimer hat den genialen wie widersprüchlichen Norweger, der lange am Tegernsee lebte, in allen Facetten eingefangen und stellt ihn dem Publikum vor, am Mittwoch, 9. November.

Weiter geht es auf der Seidenstraße - der Sinologe Professor Thomas O. Höllmann spricht über Entwicklungen in China, am Mittwoch, 23. November. "Marx, Wagner, Nietzsche" sind drei Persönlichkeiten, mit denen sich wiederum der Politologe Professor Herfried Münkler in seinem aktuellen Buch auseinandersetzt. Dem Publikum präsentiert er am Mittwoch, 30. November, drei Namen, die Umbrüche der Welt des 19. und 20. Jahrhunderts maßgeblich mitgeprägt habe. Das Jahr endet literarisch: Annemarie Stoltenberg stellt am Mittwoch, 14. Dezember, vor, was der aktuelle Buchmarkt bietet.

Karten zu allen Veranstaltungen können in der Buchhandlung Kohler in Gräfelfing gekauft oder reserviert werden, Restkarten gibt es an der Abendkasse für zehn Euro.