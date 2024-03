Fall aus Unterhaching : Vermisste Vanessa Huber: Ehemann tot in Wohnung aufgefunden

Im November 2022 verschwindet die Frau spurlos, deutschlandweit wird nach ihr unter anderem in der TV-Sendung "Aktenzeichen XY" gesucht. Nun fand die Polizei eine männliche Leiche in einem Haus in Unterhaching.