Udo Watter, Straßlach-Dingharting

Postkartenidyllen und Aussichtspunkte haben den Nachteil, dass sie meist keine Paradiese der Einsamkeit sind - zumal an diesem ersten richtig frühlingshaften Wochenende im Jahr natürlich der Drang groß war, den vom Lockdown gelangweilten Sinnen einen Panoramablick wie an der Ludwigshöhe bei Kleindingharting zu gönnen und der im Home-Office eingerosteten Beinmuskulatur eine willkommene Abwechslung. Aber auch wenn Fahrradfahrer und anderweitige Ausflügler die Wonnen eines schönen Wochenendes vielfach teilen mussten, so dürfte dies doch nicht die Freude geschmälert haben, in einer landschaftlich verwöhnten Gegend zu wohnen und vielleicht schon eine Ahnung von der Freiheit des Sommers bekommen zu haben. Wer den Gaumen verwöhnen oder ein Schlückchen unter freiem Himmel genießen wollte, hatte dazu ebenfalls reichlich Gelegenheit: An der Ludwigshöhe, dem höchsten Punkt des Landkreises, hat der örtliche Burschenverein einen Kiosk aufgestellt und im Taufkirchner Zentrum bot Eisdielenbesitzer Roberto Pin diverse Sorten Gelato an. Auf dünnes Eis blickten dagegen die Ausflügler am Deininger Weiher - oder in die zarte Frühlingssonne.