Von Anna-Maria Salmen, Feldkirchen

Immer wieder fiel Bürgermeister Andreas Janson (Unabhängige Wählervereinigung) in der Vergangenheit die undankbare Aufgabe zu, die Feldkirchner über neue Verzögerungen beim barrierefreien Ausbau des S-Bahnhofs zu informieren. Ursprünglich hätten die Arbeiten bereits Ende 2018 fertiggestellt sein sollen, doch der Termin wurde immer wieder verschoben. Die Bahn nannte mehrmals verschiedene Gründe für die Verzögerungen, zuletzt verwies sie auf Lieferschwierigkeiten. Beim Neujahrsempfang der Gemeinde konnte Janson nun jedoch einen Erfolg vermelden: Der Aufzug zu den Gleisen ist in Betrieb. Kleinere Arbeiten stehen zwar noch aus, doch zumindest gelangt man nun barrierefrei zum Zug.

Angesichts der langen Zeit der Bauarbeiten ist es wenig verwunderlich, dass der eine oder andere in Feldkirchen an so eine Nachricht erst glaubt, wenn er sich selbst davon überzeugt hat. Bürgermeister Janson begegnete bei einer Testfahrt einer Mutter mit Kinderwagen, wie er berichtete. Die Frau stieg in den Aufzug, fuhr nach oben, fuhr wieder nach unten. Sie habe einfach nur mal fahren wollen, erzählte sie dem Bürgermeister.

Auch für ein zweites Vorhaben, das als endlose Geschichte im Ort bekannt ist, konnte Janson von Fortschritten berichten: Die Vorplanungen für die Südumfahrung, die den Kreisverkehr an der B 471 am südlichen Ortsausgang mit der Messestadt verbinden und so die Feldkirchner Straßen entlasten soll, sind abgeschlossen. Nun steht laut Janson die Genehmigungsphase an, dann könne die Gemeinde in die nötigen Grundstücksverhandlungen eintreten.