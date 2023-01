Von Anna-Maria Salmen, Haar/Feldkirchen

An einem Abend Ende März 2022 ploppt auf dem Handy eine Whatsapp-Nachricht auf. "Hallo Papa, kannst du mir helfen?", fragt die fremde Nummer. Tatsächlich hat der Sohn des Empfängers kürzlich ein neues Handy bekommen, und so geht der Feldkirchner auf das Gespräch ein. Durch die neue Handynummer, so erklärt der vermeintliche Sohn, habe er keinen Zugriff mehr auf sein Konto. 2000 Euro soll der Vater daher für ihn überweisen - ebenfalls nichts Neues für den 68-Jährigen, schon öfter ist er kurzfristig für Ausgaben seines Sohnes eingesprungen. Er überweist das Geld auf das genannte Konto, die Nummer bittet ihn um ein Foto der Bestätigung. Das sendet er per Mail an die bekannte Adresse seines Sohns. "Für den Abend war das für mich erledigt", erzählt er.