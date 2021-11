Von Lars Brunckhorst, Haar

Während im Landratsamt mit Hochdruck am Aufbau zweier weiterer Impfstandorte gearbeitet wird, sieht sich die Behörde mit einer neuen Herausforderung konfrontiert: der Deckelung der Höchstbestellmenge für den Impfstoff von Biontech und Pfizer durch das Bundesgesundheitsministerium. Das Landratsamt werde daher die Bestellmengen für den Impfstoff von Moderna noch einmal deutlich erhöhen, teilt die Behörde mit. Auf diese Weise wolle man den Bedarf an Erstimpfungen, vollständigen Immunisierungen und Auffrischimpfungen bedienen können. In diesem Zusammenhang weist die Kreisbehörde darauf hin, dass keine Wahlfreiheit hinsichtlich des zu verabreichenden Impfstoffs bestehe. Laut aktueller Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) haben nur Personen unter 30 Jahren sowie Schwangere Anspruch auf eine Impfung mit dem Impfstoff von Biontech. Impfzentren und mobile Teams seien daher angehalten, den Impfstoff für diese Gruppen vorzuhalten. Personen ab 30 Jahren erhielten bis auf Weiteres das Vakzin der US-Firma Moderna, den zweiten zugelassenen mRNA-Impfstoff neben dem von Biontech. Das Landratsamt erinnert zudem daran: Wer sich im Impfzentrum Haar impfen lassen möchte, benötigt einen Termin. Diesen bucht man am besten im Registrierungsportal Bayimco. Alternativ ist auch eine Terminbuchung per Telefon unter 089/248 80 66 60 möglich.