Von Iris Hilberth, Landkreis

Die Virusvariante Omikron breitet sich auch im Landkreis München rasant aus. Nach fünf Verdachtsfällen Ende vergangener Woche ist die Anzahl derer, die sich möglicherweise mit der Corona-Mutante aus Südafrika infiziert haben, bis Montag auf 37 gestiegen. Das teilt das Landratsamt auf Anfrage mit. Behördensprecherin Christine Spiegel betont allerdings, dass es sich in allen Fällen weiterhin nur um einen Verdacht handle und Laborergebnisse der Vollgenomsequenzierungen weiterhin noch nicht vorlägen. Das gilt auch für den infizierten Schüler am Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching.

Allerdings habe sich dieser Fall "erhärtet". Das bedeutet: Eine weitere Untersuchung, ein sogenannter VPCR-Test, mit dem Virusvarianten erkannt werden können, habe ergeben, dass es sich um Omikron handeln dürfte. "Das ist relativ sicher, aber bestätigen kann man es damit definitiv nicht", sagt Spiegel. Für die betroffenen Kontaktpersonen spielt die ausstehende Vollgenomsequenzierung keine Rolle mehr. Deren Quarantäne ist mittlerweile beendet, die betroffene Klasse und deren Lehrer konnten in den Unterricht zurückkehren. Dass die Untersuchung so lange dauert, ist laut Spiegel nach Rückfrage beim Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) nicht ungewöhnlich. Zwei Wochen und mehr seien eher die Regel. Von den anderen 36 Omikron-Verdachtsfällen entfällt einer auf eine weitere Schule. Welche, will das Landratsamt nicht sagen. Wenn in drei Tagen die Weihnachtsferien beginnen, werden Schülerinnen und Schüler nicht mehr regelmäßig getestet.

Unterdessen sind zwei weitere Einwohner aus dem Landkreis im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben, wie das Landratsamt am Montag mitteilte. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei Männer im Alter von Ende 50 und Mitte 90. Beide starben in Kliniken. Die Gesamtzahl der Corona-Opfer im Landkreis München erhöht sich damit auf 321.