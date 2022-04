Nur wenige Schritte entfernt von der Cafeserie Lang in der Zeillerstraße befindet sich die Burg Grünwald. Die spätmittelalterliche Höhenburg beherbergt ein Zweigmuseum der Archäologischen Staatssammlung. Bevor man sich die beim Frühstück verspeisten Schmankerl wieder abtrainiert, indem man die Stufen zum Burgturm hinaufsteigt und oben einen schönen Rundblick über das Isartal genießt, kann man im Burghof verweilen. Dort befindet sich derzeit die Sonderausstellung "500 Jahre Grünwalder Konferenz" über eine Zusammenkunft am 10. Februar 1522, die wenig bekannt ist, aber weitreichende Folgen für den Katholizismus in Bayern hatte.

Die Herzöge Wilhelm IV. und Ludwig X. waren nämlich keine Freunde der von Martin Luther ausgerufenen neuen Freiheit, sie beschlossen, dass man in Bayern "am wahren Glauben" festhalten werde. Bayern wurde daher neben Spanien und Österreich zum Zentrum der katholischen Welt. In der Ausstellung im Burginnenhof und auf dem Kirchenvorplatz informieren die Protagonisten der Konferenz als lebensgroße Figuren über das geschichtsträchtige Ereignis. Der Eintritt ist frei. In der Burg befindet sich auch ein Museumsshop mit Café. Bei schönem Wetter stehen im Hof gemütliche Liegestühle, in denen man Platz nehmen und sich in die Zeit der Herzöge von einst zurückdenken kann.