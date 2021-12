Zwei Leichtverletzte hat ein Verkehrsunfall am Freitag gegen 6.30 Uhr auf der A 8 in südlicher Fahrtrichtung gefordert. Der Hergang des Unfalls auf Höhe des Autobahnkreuzes München-Süd konnte laut der Autobahnpolizeistation Holzkirchen bislang nicht ermittelt werden. Fest steht, dass eine 36-jährige Autofahrerin aus Grafing und ein Berufskraftfahrer mit seinem Kleintransporter darin involviert waren und ihre Fahrzeuge nach dem Crash neben der Fahrbahn stehen blieben. An beiden Wagen entstanden Blechschäden in einer Gesamthöhe von circa 10 000 Euro. Mögliche Unfallzeugen sollten sich unter der Telefonnummer 08024/90730 mit der Autobahnpolizeistation Holzkirchen in Verbindung zu setzen.