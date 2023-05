"Beim Übergang zwischen den beiden Abschnitten des Bohrkanals muss die Bohrrichtung um den Winkel geändert werden, der im Modell durch den Schnittwinkel der beiden Geraden AP und PQ beschrieben wird. Bestimmen Sie die Größe dieses Winkels", lautet eine der Aufgaben in der Abituraufgabe aus dem Jahr 2019.

Wenn es in einer Mathematik-Aufgabe um eine Geothermie-Bohrung geht, sollten Erdwärme-Experten diese eigentlich lösen können. Die SZ hat drei dazu befragt und festgestellt: So einfach ist das nicht.

Von Iris Hilberth, Unterhaching

An diesem Mittwoch steht die dritte Abiturprüfung an: Mathematik. Die einen fürchten dieses Fach, die anderen lieben es. Es gibt wohl kaum ein anderes, das so polarisiert. Diejenigen, die Analysis, Geometrie und Stochastik als Qual betrachten, argumentieren oft mit der Behauptung: Habe ich nie wieder gebraucht.