Weil der Fahrer am Steuer kollabiert ist, ist ein Sattelzug am Donnerstagmorgen am Autobahnkreuz München-Nord von der Fahrbahn abgekommen. Nach Angaben der Polizei wollte der 63 Jahre alte Berufskraftfahrer aus Polen gegen 9.30 von der A 9 auf die A 99 in Fahrtrichtung Salzburg wechseln. Aufgrund eines medizinischen Notfalls kam er mit seinem Lkw nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach die dortige Leitplanke.

Der Fahrer wurde nach der Erstversorgung durch Rettungssanitäter mit dem Hubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen. Ein Großaufgebot umliegender Feuerwehren kümmerte sich um die Sicherung und Stabilisierung des voll beladenen Sattelzugs. Weil dieser den Abhang hinunter und auf die Überleitung von der A 99 im Westen auf die A 9 in Richtung Nürnberg zu fallen drohte, mussten die beiden Abschnitte des Autobahnkreuzes gesperrt werden. Neben mehreren Feuerwehren war die Autobahnmeisterei Hohenbrunn im Einsatz. Die Bergungsmaßnahmen dauerten bis zum Nachmittag an.