In der Folge müssen alle Fahrspuren Richtung Norden bis in die frühen Morgenstunden gesperrt werden.

Weil offenbar ein Lastwagen einen Reifen und Metallteile verloren hatte, musste die Autobahn A 99 bei Putzbrunn und Hohenbrunn in der Nacht auf Donnerstag in Richtung Norden stundenlang gesperrt werden. Wie die Autobahnpolizei am Morgen mitteilte, kam es gegen 20 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Hohenbrunn zu mehreren Unfällen. Wegen der Dunkelheit hatten mehrere Verkehrsteilnehmer den Lkw-Reifen und die Metallteile auf der Fahrbahn nicht erkannt. Insgesamt fünf Pkw und ein Sattelzug fuhren über die Gegenstände. Bei allen Fahrzeugen wurde der Unterboden nach Polizeiangaben beträchtlich beschädigt, bei dem Sattelzug wurde zudem der Dieseltank aufgerissen. Alle Fahrspuren Richtung Norden mussten bis in die Morgenstunden gesperrt werden, damit die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei sie reinigen konnten. Über die Anschlussstelle Hohenbrunn wurde eine Umleitung eingerichtet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf einen sechsstelligen Betrag. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Ein Unfallverursacher konnte bislang nicht ausgemacht werden.