Nein, das Coronavirus ist noch nicht aus der Welt, aber die Pandemie scheint doch zumindest im Abklingen. Das nehmen die Schäffler aus Aschheim zum Anlass, um ein Zeichen dafür zu setzen, dass das öffentliche Leben wieder aufleben soll. Eigentlich stünde der traditionsreiche Tanz erst 2026 wieder zur Aufführung, sieben Jahre nach dem letzten Auftritt 2019. Doch die besonderen Umstände haben die Gruppe zu der Entscheidung gebracht, dass ihr Engagement "in diesen Tagen wichtiger denn je" sei, um den Menschen wieder Freude am gesellschaftlichen Leben zu vermitteln. Das ist schließlich die ureigenste Aufgabe der Schäffler, die Überlieferungen zufolge einst nach der Pestepidemie das öffentliche Leben wieder in Schwung gebracht haben.

Inspiriert vom Tanz der Münchner Schäffler brachten der Metzger Matthias Westermeier und Mitstreiter die Tradition auch nach Aschheim, wo sie seit 1886 nachweislich gepflegt wird. 2022 eröffnen die Aschheimer Schäffler ihren Tanzreigen am Donnerstag, 26. Mai, beim Jubiläumsfest der Blasmusik Aschheim im Feststadl, wo sie auch am Sonntag, 29. Mai, zu erleben sind. In der darauffolgenden Woche machen die Schäffler im Landkreis München in Grasbrunn, Unterhaching (je Freitag, 3. Juni) sowie in Aying, Putzbrunn, Unterhaching und Unterföhring (alle am Samstag, 4. Juni) Station. Alle Daten im Detail finden sich auf der Homepage der Schäffler unter www.schaefflerzunft-aschheim.de.