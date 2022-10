Drei Kleintransporter-Fahrer haben am vergangenen Sonntag auf der A 99 und der A 94 ein illegales Autorennen ausgetragen. Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, fielen die drei weißen Mercedes Vito gegen 13 Uhr auf der A 99 zwischen den Anschlussstellen Aschheim und Kirchheim auf. Die Fahrer waren dort mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und überholten zum Teil rechts. Am Autobahnkreuz München-Ost wechselten sie auf die A 94 in Richtung Passau, auf der sie ebenfalls andere Verkehrsteilnehmer rechts überholten und nötigten. Als sie die Autobahn bei Dorfen verließen, wurden sie schließlich von der Polizei gestoppt. Die drei Fahrer müssen sich auf ein Strafverfahren einstellen. Die Verkehrspolizei Hohenbrunn sucht noch Zeugen des illegalen Autorennens. Diese können sich unter der Telefonnummer 08102/744 50 melden.