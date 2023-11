Mit der kanadischen Sängerin Laila Biali hat das (ehedem) Münchner Act-Label eine charismatische und genreoffene Croonerin etabliert, gewissermaßen als Nachfolgerin ihrer berühmten Landsfrau Diana Krall. Nach zwei Alben mit in den Pop und Rock mäandernden eigenen Stücken widmet sich ihr neues "Your Requests" titelgemäß der Interpretation von Jazz-Standards. In der Unterfahrt stellt sie es in einem Doppelkonzert mit der neuesten Act-Entdeckung vor. Die junge britische Tenorsaxofonistin Emma Rawicz, die auch Flöte und Bassklarinette spielt und erst vor sechs Jahren - von Geige und Klavier kommend - zu ihrem Hauptinstrument fand, ist das nächste große Talent aus der boomenden Londoner Jazzszene. Sie hat bei ihrer Unterfahrt-Premiere mit ihrem Act-Debüt "Chrome" eines der intelligentesten und zupackendsten Jazzrock-Alben der vergangenen Jahre im Gepäck.