Kanada ist diesmal das Gastland der in wenigen Tagen startenden Jazzahead-Fachmesse in Bremen. Als eines der aktuell größten Aushängeschilder, gewissermaßen die nächste Diana Krall, präsentiert man dort die Sängerin und Pianistin Laila Biali. Doch schon zwei Tage vor ihrem Galakonzert in der Bremer Glocke ist die 41-Jährige aus Vancouver in der Unterfahrt zu Gast - immerhin steht sie ja beim Münchner Label Act unter Vertrag. Auch hier wird Biali sicher zeigen, warum sie so hoch gehandelt wird: Steht sie doch für die junge Generation von Jazzmusikern, bei denen sich Anspruch und Zugänglichkeit nicht ausschließen, bei denen also Einflüsse aus Jazz, Soul, Blues, Folk und Pop ganz natürlich ineinanderfließen. Genre-sprengenden Landsleuten wie Joni Mitchell, Leonard Cohen oder Michael Bublé steht Biali also deutlich näher als "reinen" Jazzern, und es ist kein Wunder, dass sie von keinem geringeren als Sting höchstes Lob eingeheimst hat. In der Unterfahrt stellt sie im bevorzugten Trio mit George Koller am Bass und Ben Wittman am Schlagzeug ihr aktuelles Album "Out Of Dust" vor.

Laila Biali, Mi., 27. April, 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 94