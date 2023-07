Von René Hofmann

Es ist eine von Deutschlands bekanntesten Kabarettbühnen: die Münchner Lach- und Schießgesellschaft an der Ursulastraße in Schwabing. Entsprechend groß fielen die Schlagzeilen aus, als die Institution im Februar dieses Jahres wegen Geldnöten den Spielbetrieb einstellte. Jetzt ist klar: Die Institution kann doch fortgeführt werden, da neue Eigentümer gefunden wurden. Dies wurde am Dienstagnachmittag bekannt. Die neuen Eigentümer selbst wollen sich am Mittwoch um 11 Uhr zu erkennen geben - in den Räumen der Lach- und Schießgesellschaft.

Die Einladung für die Bekanntgabe erging unter anderem im Namen des Rechtsanwalts Rolf G. Pohlmann. Er wurde vom Amtsgericht München offiziell als Insolvenzverwalter bestellt. Am Dienstag eröffnete dieses das Verfahren gegen die Betriebs GmbH. Deren Gesellschafter Bruno Jonas und Laila Nöth hatte am 20. Februar bereits die Insolvenz angemeldet, nachdem sie sich mit dem dritten Gesellschafter - Stefan Hanitzsch - entzweit hatten. Der formale Niedergang der Gesellschaft, die die Lach- und Schießgesellschaft bisher betrieb, bildet die Voraussetzung für den Neustart.

Über diesen freut sich auch Christian Ude (SPD). Der Alt-Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Fördervereins "Die Laden-Hüter", der sich Ende März formierte. Ude, 75, bestätigte der SZ auf Anfrage, dass es eine Lösung gibt, die den Fortbestand "des Ladens" sichert, wie die Lach- und Schießgesellschaft auch genannt wird.

Es ist davon auszugehen, dass die nach dem Insolvenzantrag bestellten neuen Geschäftsführer - Ulrich Spandau vom Forum Humor für den kaufmännischen Bereich und Christian Schultz für den künstlerischen Sektor - auch künftig eine Rolle in der traditionsreichen Einrichtung spielen werden. Wie Laila Nöth und Bruno Jonas sind sie Gründungsmitglieder der "Laden-Hüter".