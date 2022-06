Von Konstantin Rek

Ismail Sahin strahlt über das ganze Gesicht. Stolz präsentiert der Leiter des Multikulturellen Jugendzentrums im Westend (MKJZ) das Programm der achten Kunst- & Kulturtage in Viertel. Nach zwei Jahren Pandemie, in denen auch die kulturellen Veranstaltungen im Westend auf der Strecke blieben, ist die Vorfreude auf den Kultursommer bei allen Beteiligten riesig. Zumal nach aktuellem Stand das Angebot ohne pandemiebedingte Einschränkungen stattfinden kann. "Nach zwei Jahren Pandemie wollen wir wieder gemeinsam feiern und tanzen", sagt Sahin, der auch zum ehrenamtlichen Organisationsteam gehört, dem Arbeitskreis "Westend hat ein Gesicht". Dieses Team sorgt in den kommenden Monaten für ein vielfältiges Programm. Vom 25. Juni bis zum 8. August gibt es Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, Theatervorstellungen oder Kabaretts an verschiedenen Orten im Viertel. Für jede Alters- und Personengruppe ist etwas geboten.

Westend lebt Frieden

Im Mittelpunkt des Angebots stehen die Straßenfeste. Sowohl am Gollierplatz (2. Juli) als auch in der Westendstraße 23 (23. Juli) soll beispielsweise gefeiert werden. Die Organisatoren wünschen sich, dass während der Feste ein Treffpunkt der Nationalitäten entsteht, wo jeder mit jedem in den Dialog treten kann. Mit Blick auf dieses Ziel und in Anbetracht des Ukraine-Kriegs stehen die Kunst- und Kulturtage dieses Jahr unter dem Motto "Westend lebt Frieden". Sibylle Stöhr (Grüne), Stadträtin und Vorsitzende des Bezirksausschusses Schwanthalerhöhe, bezeichnet diese Devise in ihrem Grußwort als "wichtiger denn je". Zudem freuen sich die Organisatoren der Kunst- und Kulturtage besonders über die neue Kooperation mit dem Einkaufszentrum Forum Schwanthalerhöhe. Zum ersten Mal finden auch dort Veranstaltungen statt, wie zum Beispiel die Eröffnung am Samstag, 25. Juni. Ab 14 Uhr sind dort Kinder und Jugendliche zu Mitmachaktionen eingeladen, und ab 18 Uhr sorgen die Bands "Juryland" und "Scream" für Live-Musik. Das detaillierte Programm ist online sowie in den ausgelegten Programmheften zu finden. Ismail Sahin muss sich derweil bei den letzten Vorbereitungen zumindest mal keine großen Sorgen um das Wetter machen. Selbst bei Regen werden die Kulturaktivitäten meist nicht ausfallen. Der Kulturkeller Westend versucht, jede Veranstaltung aufzufangen und im Trockenen stattfinden zu lassen.