Gier frisst Hirn, so sagt der Volksmund. Nur so ist es zu erklären, dass Passanten am Hauptbahnhof und in der City von wildfremden Männern auf der Straße mutmaßlich hochwertige Bluetooth-Kopfhörer zum Schnäppchenpreis erstanden - und dafür immerhin noch 80 Euro hinlegten. Die sechsköpfige Bande machte damit ein gutes Geschäft, bis sie an einen ganz speziellen Kunden geriet.