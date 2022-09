Das "Festivo" vor der eindrucksvollen Kulisse des Schlosses Hohenaschau im Chiemgau widmet sich am 16. September der norwegischen Romantik: Der Violinist Arve Tellefsen spielt mit Klavierbegleitung aus Werken von Johan Svendsen, Edvard Grieg und Ole Bull - letzterer wurde von Zeitgenossen oft als "Paganini des Nordens" bezeichnet. Zum Schluss steht Musik aus dem 20. Jahrhundert auf dem Programm: Der Austro-Amerikaner Fritz Kreisler schließt den Abend mit zwei Wiener Tanzweisen. Zwar nicht musikgeschichtlich, aber im allgemeinen Wortsinn romantisch klingt die warme, schmelzende Tongebung Kreislers. Am 4. Oktober spielt der weit über die lettischen Grenzen hinaus bekannte Geiger Gidon Kremer in einem Trio deutsche Romantik. Robert Schumann und Theodor Kirchner stehen auf dem Programm. Außerdem mit Igor Loboda Zeitgenössisches. Loboda emigrierte als Teil des georgischen staatlichen Kammerorchesters Anfang der Neunzigerjahre aus der Sowjetunion in die BRD. Lobodas Requiem widmen Kremer und seine Mitmusiker der Ukraine.

Festivo-Klassikfestival, 16. Sep. und 4. Okt., 20 Uhr, Foyer Schattdecor, Schloss Hohenaschau, Kampenwandstraße 38, festivo.de