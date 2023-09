Mit seinen "Arising Dances" wurde die Isarphilharmonie eröffnet, im April 2024 werden dort die Philharmoniker mit Renaud Capuçon sein neues Violinkonzert uraufführen. Dazwischen gab es am gleichen Ort nun unter Dima Slobodeniouk mit dem souveränen Seong-Jin Cho am Flügel Thierry Escaichs "Etudes symphoniques" zu hören. Zumindest was den Namen angeht, gibt es ein großes Vorbild: die "Sinfonischen Etüden" von Robert Schumann.