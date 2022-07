Von Josef Grübl

Wenn es um bayerische Exportartikel geht, vermelden Statistiker immer wieder die erfolgreiche Ausfuhr von Maschinen, Autos oder medizinischen Geräten. Aber auch Leberkäs, Dampfnudeln oder Kaiserschmarrn erfreuen sich außerhalb Bayerns großer Beliebtheit, zumindest in ihrer cineastischen Ausprägung: Die kulinarischen Kinoabenteuer des Niederbayern-Cops Franz Eberhofer liefen anfangs nur im Süden der Republik, kamen dort aber so gut an, dass man sie auch im Norden, Osten oder in der Mitte Deutschlands entdeckte.

Jetzt startet der achte Eberhofer mit dem schönen Titel "Guglhupfgeschwader" - und die Macher gehen exporttechnisch gesehen in die Vollen: Noch vor dem offiziellen Kinostart am 4. August reisen die drei Hauptdarsteller Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff mit ihrem Film durchs Land. Begleitet werden sie auf dieser Kino-Tour von der Eberhofer-Erfinderin Rita Falk. Die Weltpremiere fand gerade in München statt, in den kommenden Tagen stehen Besuche in Landshut, Nittenau, Regensburg, Ingolstadt und Augsburg an. Doch schon am 31. Juli geht es weiter in den Norden: Dann darf das Publikum in Hamburg, Berlin, Köln oder Frankfurt die Eberhofer-Filmfamilie begrüßen, mit ihr im Lottofieber schwelgen oder um die Backspezialitäten der Oma bangen. Auch in Österreich liebt man die Krimikomödien aus Niederbayern, deshalb sind die Darsteller vom 4. August an in Wien, Wels oder Wörgl.

Zum Abschluss der Tour kommen sie vom 7. August an aber nochmal nach Bayern, nach Straubing, Passau oder Deggendorf, sowie nach Nürnberg, Neufahrn oder Fürstenfeldbruck. Zusätzlich gibt es noch eine "kleine Tour" durch Bayern, mit Daniel Christensen (der den allseits beliebten Heizungspfuscher Flötzinger spielt) und Johannes Berzl, der im neuen Film eine schillernde Figur namens "Lotto-Otto" verkörpert. Die beiden sind von Samstag, 30. Juli, bis Montag, 1. August unterwegs, in Städten wie Günzburg, Ulm, Pfaffenhofen, Mühldorf oder Waldkraiburg.

Guglhupfgeschwader, D 2022, Kinotour mit den Darstellern, von Fr., 29. Juli, bis Mi., 10. August, alle Städte und Termine: www.constantin-film.de/guglhupfgeschwader-die-kinotour