Zur Eröffnung des diesjährigen BMW Welt Jazz Awards hat man Julia Hülsmann im Trio als die filigrane Pianistin mit Blick auf kontinuierliches Interplay und feine Strukturen erlebt, wie man es von ihren ECM-Alben kennt. Jetzt kann man in der Unterfahrt ihre andere Seite kennenlernen: Ihre Vorliebe für Gesangsbegleitung, die sie früher schon in Projekten mit Roger Cicero, Rebekka Bakken oder Theo Bleckmann unter Beweis gestellt hat. In einem mehr als aufregend besetzten Oktett präsentiert sie "Songs for Double Trio and Three Voices". Die tragenden Gesangsparts übernehmen die Angolanerin Aline Frazão, die Norwegerin Live Maria Roggen und der Deutsche Michael Schiefel. Mit der Bassistin Eva Kruse, der Schlagzeugerin Eva Klesse, der Geigerin Héloïse Lefebvre und der Cellistin Susanne Paul geht es virtuos in den Grenzbereich zwischen Klassik, Jazz und Pop.

Julia Hülsmann Oktett, Fr., 8. April, 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Telefon 4482794