Von Sina Nachtrub

Egal, ob "Carpe diem" oder "Lebe deinen Traum": Man kennt sie als kitschige und etwas abgedroschene Kalendersprüche, die man schon zu oft gehört hat, in denen aber vielleicht doch ein Fünkchen Wahrheit steckt. Vor zehn Jahren machten sechs Minuten geballtes "Carpe diem" Julia Engelmann über Nacht berühmt. Mit ihrem Poetry-Slam beim Bielefelder Hörsaal-Slam zum Songtext von "One Day (Reckoning Song)" ging die damals 21-Jährige viral. Das Video hat auf Youtube inzwischen über 14 Millionen Klicks.

"Das Leben, das wir führen wollen, das können wir selber wählen. Also los, schreiben wir Geschichten, die wir später gern erzählen", ruft Julia Engelmann beim Hörsaal-Slam ihre ganze Generation auf. Ihr Slam wird als wahrhaftig gefeiert, Engelmanns Text wird zum neuen Lebensgefühl, andere kritisieren ihn als postpubertär und schon zu oft erzählt. Eines kann man jedoch nicht leugnen: Engelmann trifft den Nerv der Zeit.

In den vergangenen zehn Jahren ist viel passiert im Leben der 31-Jährigen. Sie bricht, in eigenen Worten "erfolgreich", ihr Psychologie-Studium ab, um sich ganz der Kunst zu widmen. Inzwischen gilt sie als erfolgreichste Poetry-Slammerin Deutschlands. Ihre sechs veröffentlichten Bücher landen alle auf der Spiegel-Bestsellerliste. In ihren Texten widmet sie sich weiterhin alltäglichen Themen wie Liebe und Selbstfindung und erreicht damit bis heute zahlreiche junge Menschen.

Neben dem Schreiben ist Engelmanns zweite große Leidenschaft die Musik. 2017 erschien ihr erstes musikalisches Werk "Poesiealbum". Darin vertonte sie viele ihrer Texte der vergangenen Jahre, mal nachdenklich mit Akustikgitarre, mal mit treibenden Rhythmen. Musikalisch spielte sie dabei mit den Grenzen zwischen dem Poetry-Slam-typischen Sprechgesang und klassischem Deutsch-Pop.

Nun erscheint am 8. September nach langer Wartezeit das zweite Album der Interpretin, mit dem sie auf große Deutschlandtour geht. Bereits am 7. September kann man ihr neues Album live im Circus-Krone-Bau in München hören. 2015 ging sie mit ihren Slams auf ihre erste Tour, damals noch mit selbstgebautem Bühnenbild und der Gitarre der Eltern. Inzwischen steht sie bei 20 Terminen in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit großer Band und eigener Musik auf der Bühne.

Der Titel des Albums ist ihr aktuelles Lieblingswort: "Splitter". Ihr gefalle der Klang und die Bedeutung, wobei sie immer dachte Splitter sei synonym zu Scherbe zu verwenden. Die Vorstellung, dass alle aus verschiedenen, vielleicht auch sich widersprechenden Teilen bestehen, gefällt Engelmann. In 17 Songs richtet sie Worte, die sie nicht hatte, als sie sie gebraucht hätte, an ihr jüngeres Ich. Im vorab veröffentlichten Song "Lieder zum Weinen" singt Engelmann mit angenehm rauchiger Stimme: "Du hörst gerade Lieder zum Weinen, aber schon bald hörst du Lieder zum Tanzen. Du fühlst dich alleine, aber ich weiß es, du wirst daran wachsen" und spricht mit ihren optimistischen Texten vielleicht schon wieder einer jungen Generation aus dem Herzen.

Julia Engelmann, Splitter-Tour 2023, 7. 9., Circus-Krone-Bau München, Marsstraße 43, Info und Karten unter www.bau.circus-krone.com