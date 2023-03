Der Schauspieler Johann von Bülow ist im Münchner Süden aufgewachsen und lebt mittlerweile in Berlin. In seinem Roman "Roxy" verarbeitet er seine Jugend.

Trotz bekannter Vorurteile hat Johann von Bülow seinen ersten Roman veröffentlicht. Ein Gespräch über zwei unterschiedliche Berufe, München in den Achtzigern und darüber, wie nah die fiktive Geschichte an seinem echten Leben ist.

Interview von Bernhard Blöchl

Im Café Glockenspiel war Johann von Bülow lange nicht mehr. Der Ort erinnert ihn die Zeit, als er als junger Mann durch München streifte und sich an der Otto-Falckenberg-Schule zum Schauspieler ausbilden ließ. Zuletzt hat sich Bülow, geboren 1972, oft erinnert. In seinem Roman "Roxy" (erschienen bei Rowohlt), taucht er ein in die Achtzigerjahre, mitunter in eine Münchner Glamourwelt. Es ist die Geschichte von Marc Berger, der zur Beerdigung seines besten Freundes in die Heimat fährt und dabei auf sein Leben zurückblickt. Die Idee zum Roman ist im Sommer 2020 entstanden und fußt auf der "Kernerfahrung in der Mitte des Lebens", wie Bülow es formuliert, "dass auf einmal Leute aus dem Spielfeld genommen werden". Vor dem ausführlichen Interview bestellt der Gast aus Berlin French Toast und frisches Obst. Dann geht's los.

SZ: Man erfährt in Ihrem Buch viel von Marc Berger, wie viel erfährt man von Johann von Bülow?

Johann von Bülow: Man erfährt natürlich total viel über mich, alleine durch die Tatsache, dass ich den Roman geschrieben habe. Weil das eine ganz andere Art der Selbstveräußerung ist, als zu spielen. Man öffnet sich mehr. Das tut man aber weniger über die Frage, wie viel Marc Berger ist Johann von Bülow, sondern mehr darüber, was diese Geschichte an Atmosphäre und an Gefühl verbreitet und die Gedanken, die da drinstecken.

Marc Berger hat Ihr Alter, wächst als Zugereister ebenfalls am Stadtrand von München auf und wird Schauspieler wie Sie ...

Ich glaube, dass man authentisch und gut nur über Sachen schreiben kann, über die man etwas weiß. Diese Welt, die da beschrieben wird, die kenne ich, und Marc ist Schauspieler wie ich, ja. Ich hatte sehr großen Spaß daran, diese Welt mit Figuren und Geschichten anzureichern, die definitiv nicht nur nacherzähltes Leben sind.

Sie sind einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands. Ihnen muss klar sein, dass die Leute Parallelen suchen. Wie gehen Sie damit um?

Ich nehme das in Kauf. Ich verstehe, dass das Thema ist. Dass man bei Leuten, die man aus einem anderen Zusammenhang kennt, fragt: Was davon bist du? Aber ich hoffe sehr, dass das beim Lesen irgendwann in den Hintergrund tritt. Es ist eine Geschichte über das Erwachsenwerden, über Tod, Liebe und das Zusammenspiel der Geschlechter. Es ist kein Abarbeiten von Realität. Die Geschichte braucht als Motor, wie sich zwei Männer kennengelernt haben, als sie jung waren. Und da greife ich auf das Setting meiner Jugend zurück. Freundschaft spielt eine große Rolle in meinem Leben.

Haben Sie deshalb den Ich-Erzähler vermieden, um sich sozusagen von der Hauptfigur ein bisschen zu distanzieren?

Der Ich-Erzähler hat sich ja trotz der Wahl der dritten Person irgendwo durchgedrückt. Es war ein sehr bewusst gewähltes stilistisches Mittel, was nicht nur eine Spielerei ist. Es hat auch etwas mit mir zu tun, auch in der Art, wie ich als Schauspieler funktioniere. Ich bin keiner, der sich mit seinem gesamten Inneren dem Publikum aufdrängt. Deswegen ist es unterbewusst sicherlich ein Ausdruck von mir, wenn man feststellt: Hier sagt keiner Ich. Natürlich kann man nun erwidern, da kannst du noch so lange in der dritten Person schreiben - ich sehe doch die Parallelen!

Hilft also nicht wirklich, oder?

Die Leute haben immer das Bedürfnis zu sagen: Das ist doch ein Etikettenschwindel. Aber das ist okay, bis zu einem gewissen Grad ist das ja ein Spiel.

Als Schauspieler ist Johann von Bülow vielen bekannt, nun ist er auch publizierter Autor. Er sagt: "Schreiben ist viel fordernder und vielfältiger, und du musst noch viel mehr von dem, was dich beschäftigt, preisgeben." (Foto: Carsten Koall/dpa)

Was einige vermutlich auch denken werden: Schon wieder ein Schauspieler, der ein Buch schreibt ...

Ich bin mir des Privilegs sehr bewusst: Hätte ich nicht in einem anderen Feld reüssiert, hätte es diesen Roman nie gegeben. Weil die Bekanntheit als Schauspieler mir diese Chance ermöglicht hat. Der Verlag kam auf mich zu und nicht umgekehrt. Ich verstehe auch, dass Schriftstellerkollegen sagen: Jetzt kommen da die ganzen Schauspieler und schreiben Bücher. Ich habe mich mal gefragt: Was würden Schauspieler sagen, wenn plötzlich in jedem Film der eine oder andere Schriftsteller mitspielen würde?

Als Schauspieler sind Sie es gewöhnt, sich preiszugeben. Ist Ihnen dieses schreiberische Öffnen schwerer gefallen?

Als Schauspieler stellst du den Figuren deine Haut, dein Blut, dein Inneres zur Verfügung. Aber du bist viel besser geschützt durch die Rolle. Du bist Teil eines Ensembles, ein Rad in einer Maschine. Beim Schreiben bist du die ganze Maschine. Schreiben ist viel fordernder und vielfältiger, und du musst noch viel mehr von dem, was dich beschäftigt, preisgeben.

Die Großmama sagt im Roman den Satz: "Gute Schauspieler müssen leere Gefäße sein, ohne eigenen Inhalt." Ist das so?

In der Theater- und Schauspielerwelt ist der Satz keine Neuigkeit. Aber ich fand dieses Bild immer schön. Eigentlich ist es ja nicht besonders schmeichelhaft, ein Gefäß zu sein. Und man könnte noch weitergehen und sagen: Manche müssen sich nicht mal leer machen. Nein, nur ein Spaß. Ich sage immer: Die Schauspielerei ist der Eintritt in die selbstverschuldete Unmündigkeit.

Wie meinen Sie das?

Schauen Sie, die Schauspielerei ist ein wunderbarer Beruf: Du musst hingehen, du musst deinen Text können, du musst spielen. Für mehr bist du nicht verantwortlich. Ein Traum! Wenn du schreibst, hast du eine Riesenverantwortung. Du musst alles allein machen, und wenn du nichts machst, passiert auch nichts.

Haben Sie vorher schon geschrieben?

Viele fragen mich: Du bist jetzt 50, hast du das schon mal gemacht? Es ist ein bisschen komisch dann "Nein" zu sagen. Allerdings habe ich als Teenager schon immer mit Sprache zu tun gehabt, viel geschrieben. Dann kam jedoch die Schauspielerei und dann hatte das nicht mehr so die Bedeutung. Das ist jetzt so etwas wie eine Wiederentdeckung. Als hätte ich auf dem Dachboden etwas gefunden, was ich dort oben vergessen habe.

Haben Sie Joachim Meyerhoff gelesen?

Natürlich! Ich bin ein sehr großer Fan seiner Bücher, ganz besonders von "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke". Das ist naheliegend, da ich ein Jahr, nach dem Meyerhoff von der Falckenberg-Schule abgegangen ist, selber dort Schauspielschüler war. Ich kenne das handelnde Personal sehr gut. Dieses Buch ist in meinen Augen unübertroffen.

Im Unterschied zu ihm schreiben Sie, wie Sie betonen, nicht ausdrücklich über Ihr Leben, mischen mehr Erfundenes in Ihren Roman.

Vielleicht ist mein Leben nicht ganz so aufregend, erzählenswert und pointenreich wie das von Joachim Meyerhoff.

Es gibt eine weitere Verknüpfung zu Joachim Meyerhoff: In der aktuellen Verfilmung "Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war" spielt Ihr Sohn Casper mit, als der ältere Bruder von Joachim.

Das ist jetzt lustig: Sie sind der Erste, der das anspricht. Ich habe bisher nichts dazu gesagt und darauf gewartet, bis es irgendwann Thema wird.

Casper von Bülow (2.v.li.) im Kinofilm "Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war", im Ensemble u.a. mit Laura Tonke und Devid Striesow (Mitte, stehend). (Foto: Warner Bros.)

Nach dem Auftritt will man ihm zurufen: weiter so! Sehen Sie ihn selbst als Schauspieler, was raten Sie ihm?

Mein Sohn hat bereits bei "Druck" mitgespielt, einer Serie, die sehr beliebt ist bei Jugendlichen. Dadurch hat er eine tolle Agentur bekommen und zuletzt die Casting-Anfrage zum Meyerhoff-Film. Ich habe ihn gefilmt, wie er bei uns im Hof das Casting-Video gemacht hat. Hinterher dachte ich mir: Die müssen verrückt sein, wenn sie ihn nicht nehmen! Das war der Moment, wo ich gemerkt habe: Das ist schon irgendwie sein Ding. Aber das Schöne ist: Ihn interessieren noch andere Sachen neben der Schauspielerei. Er hat eine Ausstellung in Berlin gemacht und bewirbt sich an verschiedenen Kunsthochschulen.

In Ihrem Roman flimmert neonbunt Ihre eigene Jugend auf, eine Jugend in den Achtzigern, zum Teil in München und Umgebung. Welche Erinnerungen aus dieser Zeit waren besonders prägend für Sie?

Ich erinnere mich daran, wie wir mit 16 oder 17 in irgendwelchen Läden rumhingen, und niemand hat auch nur daran gedacht, zu fragen, wer da wie alt ist. Das hat sich schon sehr verändert zu heute. Es gab ja damals auch schon ein Jugendschutzgesetz, und unter 18-Jährige hatten eigentlich um zwölf die Disco, wie man damals sagte, zu verlassen.

Wie haben Sie München in den Achtzigern und Neunzigern noch erlebt?

Ich bin ja 1995 weg ans Theater und nur sporadisch immer wieder mal zurückgekommen. Lange Zeit hat sich das so angefühlt, als würde sich in München überhaupt nichts verändern. Während ich den Eindruck hatte, dass überall woanders ganz viel passiert, hatte ich das Gefühl, dass hier die Leute immer in die gleichen Bars und Clubs gehen. Erst mit dem Kunstpark Ost begann so eine Art Verschiebung. Vorher fand ich es faszinierend, dass München einfach stehenbleibt. Aber vielleicht war das auch nur mein Eindruck.

Bülows Roman heißt "Roxy" und spielt im München der Achtzigerjahre. Das Café "Roxy" in der Leopoldstraße dient dabei nicht als Kulisse. (Foto: Stephan Rumpf)

Ihr Roman heißt "Roxy", in der Geschichte gibt es eine Edeldisco namens "Roxy", der mit dem realen Café Roxy in der Leopoldstraße aber nichts zu tun hat. Wieso der Name?

Roxy ist für mich ein Überbegriff, jeder kennt ein Roxy oder einen Laden namens Roxy. Und zwar überall. Ein Freund von mir hat neulich gesagt: Die Diskothek bei uns Flensburg, wo wir immer hingegangen sind, hieß Roxy. Offensichtlich ist das für viele Leute ein Schlüsselwort, eine Art Verheißung.

Kannten Sie das Café Roxy, waren Sie oft dort?

Nein. Wir waren tatsächlich oft im Parkcafé. Und natürlich im alten P1. Und dann gab es ein Lokal auf der Leopoldstraße, das hieß Roses. Da legte ein Freund von uns, Oliver Berger, als erster ironisch Schlager auf. Das war unser Wohnzimmer, da waren wir immer!

Hätten Sie lieber heute Ihre Jugend in München verbracht als damals?

Nein, auf keinen Fall.

Johann von Bülow: Roxy, Lesung, Di., 28. März, 20 Uhr, Volkstheater München, Karten unter muenchner-volkstheater.de