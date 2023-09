Von Jutta Czeguhn

Dieses Buch hat einen Soundtrack. 27 Titel sind auf Seite 215 gelistet, unmittelbar vor dem Literaturverzeichnis. Joan Baez singt "We both know what memories bring, they bring diamonds and rust." Erinnerungen bringen Diamanten und Rost. Und da ist Fairuz, die große libanesische Stimme, mit "Le Beirut" hat sie ihrer Heimatstadt ein schmerzvolles Liebeslied geschrieben, auf dem Höhepunkt des Bürgerkriegs. Welches Bürgerkrieges? Ach, Beirut hat so viele Tage der Gewalt erlebt.