Er gilt neben Karol Szymanowski als einer der herausragenden Vertreter der polnischen Avantgarde. Und doch, Józef Kofflers Werk ist heute weitgehend vergessen, ebenso das Schicksal des jüdischen Komponisten. Gemeinsam mit der Autorin Stella Leder stellt das Jewish Chamber Orchestra München bei einem Konzert am Sonntag, 12. November, in den Kammerspielen Koffler in den Mittelpunkt. Der Abend soll eine Befragung deutscher Erinnerungskultur sein. Zu hören sind sein Streichtrio op. 10 (1928) und seine Bearbeitung von Bachs "Goldberg-Variationen".