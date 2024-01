Der Meister der inszenierten Fotografie, Jeff Wall, spricht am Dienstag, 30. Januar, im Lenbachhaus über seine Kunst. Berühmt ist der kanadische Fotograf, Jahrgang 1946, vor allem wegen seiner aufwendig gestalteten Leuchtkästen, in denen oft scheinbar ganz alltägliche Szenen zu sehen sind. Aber auch Romane sowie Gemälde und Skulpturen nimmt Wall als Ausgangspunkte für seine Bilderzählungen. Diese komponiert er bis ins kleinste Detail, lässt sie mitunter von einem riesigen Stab von Akteuren in Szene setzen. Jeff Wall kommt im Rahmen der Ausstellung "Fragment of an Infinite Discourse" mit Werken aus der Schenkung Jörg Johnen zum Vortrag nach München. Darin wird er auch über seine Zeit mit Jörg Johnen als Galerist berichten und über seine aktuellen Arbeiten sprechen. Die Fondation Beyeler in Basel widmet ihm vom 28. Januar an eine große Ausstellung.