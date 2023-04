Jazz im Dreierpack: Das "Antonio Faraò Trio" tritt am Donnerstag, 6. April, im Night Club des Bayerischen Hofs auf. Das Event ist Teil der Reihe "Jazzin' the Night Club". "Faraòs Stil ist einzigartig. Makelloses technisches Können, unbändige Kreativität und berauschende Vitalität sowie bemerkenswerte rhythmische Fähigkeiten," schreiben die Veranstalter. Begleitet wird der Pianist von Pasquale Fiore am Schlagzeug und dem Bassisten Yuri Goloubev.

1965 in Rom in eine Künstlerfamilie hineingeboren, zählt Faraò heute zu den angesehensten Jazzpianisten weltweit. Der große Durchbruch gelang 1998: Seit dem Gewinn des "Concorso Internazionale Piano Jazz Martial Solal" der Stadt Paris ist der Italiener nicht mehr aus der internationalen Jazzszene wegzudenken. Hier sind auch seine musikalischen Partner, die ihn in München begleiten, keine unbekannten Namen; Goloubev hat etwa an über 100 Alben verschiedenster Genres mitgewirkt.

Antonio Faraò Trio, Do., 6. 4. , 21 Uhr, Bayerischer Hof, Night Club, Promenadeplatz 2-6, Karten: Tel. 21200, oder www.bayerischerhof.de