An diesem Wochenende ist die Landeshauptstadt in großer Feierlaune, im Olympiapark geht das Superbloom-Festivals in seine zweite Runde. Doch schon 2022 konnte das dem traditionellen Isarinselfest nichts anhaben, an die 120 000 Menschen strömten zum Flanieren auf die abgesperrte Steinsdorfstraße zwischen Maximilians- und Ludwigsbrücke sowie auf die Praterinsel. Von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. September, ist dort auch heuer wieder viel geboten, mit 65 Programmpunkten auf den vier Bühnen: Musik, Mitmachaktionen und Kulinarisches.

Auf der Arabella-Bühne (Steinsdorf-/Widenmayerstraße) etwa machen Hundling mit ihrer Mischung aus Blues, Folk und Rock mit bairischen Texten am Freitag den Icebreaker (17.30 Uhr), Rausschmeißer ist um 21 Uhr auf der Platz-Da!-Bühne ein Trio namens Das Kitsch. Am Samstag und Sonntag geht's munter weiter. Wichtig für alle Gäste: Parkplätze gibt's keine, also mit den Öffis, zu Fuß oder mit dem Radl kommen!

Isarinselfest, 1. - 3. 9., Fr. 17 - 23 Uhr, Sa. 12 - 23 Uhr, So. 11 - 20 Uhr, Steinsdorfstraße zwischen Maximilians- und Ludwigsbrücke, Praterinsel, Näheres zum Programm unter www.isarinselfest.de