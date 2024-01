SZ: Frau Haupt, Ihnen folgen auf Instagram mehr als 100 000 Follower. Wie haben Sie sich eine solche Reichweite aufgebaut?

Julia Haupt: Seit neun Jahren bin ich Influencerin und damit in Deutschland früh dran gewesen. Nach meinem Studium habe ich eine Weltreise gemacht und einen Londoner Content Creator kennengelernt, der mir gesagt hat, dass ich Instagram ausprobieren muss. Ich kannte das gar nicht und konnte mir nicht vorstellen, dass die Fotos von meinem Essen jemanden interessieren würden. Er hat mir widersprochen, die App auf meinem Handy heruntergeladen und die ersten Posts gemacht. Dafür hat er meine alten Modellbilder verwendet und plötzlich folgten mir immer mehr Leute.

Hat sich dadurch Ihr Leben verändert?

Erst wurde ich auf Events eingeladen, dann habe ich gesehen, dass ich sogar Geld verdienen konnte. Ich mache zum Beispiel Werbung für Produkte. Dabei war das zunächst gar nicht mein Ziel, sondern ich hatte Spaß zu zeigen, welche Mode und Kleider ich trage. Ähnlich wie Chiara Ferragni das gemacht hat, die mittlerweile mit 30 Millionen Follower eine der erfolgreichsten Influencerinnen ist. Heute ist das ganze Geschäft anders. Da wollen Mädchen nicht mehr Prinzessin werden, sondern Influencerin.

Wollten Sie auch Prinzessin werden?

Nein, nie. Ich bin hauptberuflich Ingenieurin und verdiene damit mein Geld. Social Media mache ich nebenher. Das gibt mir auch die Freiheit, dass ich nur das mache, was ich wirklich machen möchte, weil mein Einkommen ja aus meiner anderen Tätigkeit kommt.

Was meinen Sie damit?

Ich kooperiere nur mit Marken und bewerbe Produkte, die ich gut finde. Wenn ich auf eine Veranstaltung gehe, dann nur, weil ich Lust habe oder einen Mehrwert daraus ziehe.

Detailansicht öffnen Mehr als 100.000 Follower hat Haupts Instagram-Kanal. Deswegen wird sie auf Events eingeladen. (Foto: Stephan Rumpf)

Zum Beispiel?

Einmal war ich auf einem Event eingeladen, da habe ich den Vorstand von dem Automobilunternehmen kennengelernt, bei dem ich arbeite. Ohne Instagram wäre das nie passiert.

Welche Veranstaltung ist Ihnen am meisten im Gedächtnis geblieben?

Das waren ganz klar die Filmfestspiele in Cannes vor fünf Jahren. Ich wurde von einer Modemarke eingekleidet und war an dem glamourösen Abend umgeben von Hollywoodstars wie Nicole Kidman, mit denen ich quasi zusammen auf den roten Teppich stand.

Haben Sie sich für Cannes beworben?

Nein, ich werde angefragt. Ausgewählt werde ich wegen meiner Reichweite oder meiner Ausrichtung, ob ich etwa zu dem Setting passe oder das Produkt gut bewerben kann. Es gibt ja verschiedene Arten von Influencern.

Wie A- oder B-Promis?

Die Influencer sind auf verschiedene Kategorien spezialisiert. Etwa Beauty, Lifestyle und Travel, aber auch Auto oder Sport.

Charles Schumann kommt dazu, unterbricht das Gespräch. Er rät, den Karotten-Apfelsaft vor dem Trinken umzurühren. Haupt ist von dem Tipp unbeeindruckt und meint, sie würde den Saft ohnehin nicht trinken, denn sie habe Angst, dass der Löffel ihr ins Auge sticht.

Lassen Sie sich auch von Luxus-Caterings mit Kaviar, Lachshäppchen oder kostenlosem Champagner locken?

Nein, mehr als ein Glas trinke ich eh nicht. Aber die Zeiten dieser Art von Dekadenz sind größtenteils vorbei. Oft gibt es jetzt vegane Alternativen. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema bei den Veranstaltungen. Ich kaufe mir auch nicht für jedes Event ein neues Kleid.

Sondern?

Ich tausche mit Freundinnen und Bekannten. Über die Zeit habe ich ein paar Schauspielerinnen und Influencerinnen kennengelernt, da schreibe ich einfach kurz, ob ich das Kleid auch mal tragen kann. Dieses Tauschgeschäft ist zudem besser für die Umwelt als sich ständig neu einzukleiden.

Werden Sie für Ihre Anwesenheit auf dem roten Teppich bezahlt?

Nein, aber hinter den Kulissen treffe ich auf spannende Menschen und knüpfe Kontakte, die oft zu neuen Kooperationen führen.

Sie gehen also in Vorleistung.

So könnte man es verstehen. Ich suche mir genau aus, wo ich hingehe. Wenn ich keine Lust habe oder keinen Benefit sehe, dann bleibe ich zu Hause und sage ab.

Detailansicht öffnen Kein anstrengender Job? Haupt sagt: "Hinter dem Content, den Videos und Fotos steckt auch viel Arbeit." (Foto: Stephan Rumpf)

Was sind Ihre No-Gos?

Ich würde eine Einladung zur Erotikmesse ausschlagen und bei Pelz bin ich auch raus. Einige Male bin ich schon gefragt worden, ob ich bei einem Trash-TV-Format wie dem Dschungelcamp mitmachen möchte. Ich habe immer abgelehnt.

Fühlt sich Ihr Influencer-Leben stets nur nach Freizeit und Spaß an?

So einfach ist es nicht. Hinter dem Content, den Videos und Fotos steckt auch viel Arbeit. Ich mache mir viele Gedanken, wie ich das Bild inszeniere.

Mit Ringlicht daheim haben Sie auch mehr Kontrolle als beim Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich...

Es passiert schon, dass ein Foto von mir im Internet landet, auf dem ich mir nicht gefalle. Damit muss man klarkommen, wenn man auf solche Veranstaltungen geht.

Ist die Stadt ein guter Ausgangspunkt, um Influencerin zu sein?

Ja, definitiv, München ist in Deutschland einer der Hotspots für Influencer. Hier gibt es viele Agenturen, Modefirmen und Veranstaltungen.

Im Profil haben Sie neben München auch Dubai als Standort stehen.

Ich habe das drinstehen, weil ich auch gerne Kooperationen in Dubai mache. Es ist wahrscheinlicher, dass ich dann angefragt werde. In München lebe ich. Hier habe ich auch meinen Job. Ich reise nur auch sehr gern. Mit Bussi-Bussi wird sich übrigens nicht nur in München, sondern überall auf der Welt begrüßt.