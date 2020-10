In einem leerstehenden Haus haben junge Leute auf dem Münchner Schlachthofgelände gefeiert - bis die Polizei gerufen wurde.

Interview von Sabine Buchwald

Ohne Abstand, Mundschutz, und Erlaubnis: Als die Polizei am vergangenen Sonntag wegen einer illegalen Rave-Party zum Schlachthof gerufen wurde, war die Rede von bis zu 150 Feiernden. Vor Ort traf sie auf etwa 25 Menschen. Junge Leute, die sich nicht mehr an die Corona-Einschränkungen hielten und dafür angezeigt wurden. Kay Mayer kennt ihre Situation. Er leitet seit 2015 die Einrichtung ConAction und ist als Streetworker Tag und Nacht in München unterwegs.