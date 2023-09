Vom kleinen Eierbecher bis zur großen Vase: Keramik bemalen liegt gerade voll im Trend. Alltagsgegenstände werden so zum Blickfang in der Wohnung. Auch vor gut 100 Jahren war das Verzieren von Geschirr schon eine beliebte Tätigkeit, doch damals stand die Glaskunst im Vordergrund. Die Augsburgerin Ida Paulin war eine der bedeutendsten Glaskünstlerinnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ihr Werk wird nun vom 22. September bis zum 31. März im Schaezlerpalais in Augsburg ausgestellt. Am 21. September um 18 Uhr findet die große Eröffnung im Festsaal statt.

Ida Paulin verzierte insbesondere Gebrauchsgegenstände mit geometrischen Mustern, Ornamenten oder Figuren, entwarf aber auch eigene Gläser. Neben der Glaskunst widmete sie sich auch dem Zeichnen von Postkarten sowie dem Sticken und Batiken. In Augsburg wird das Werk der in Vergessenheit geratenen Künstlerin erstmals in einer Überblicksschau gewürdigt.

Ida Paulin - Glaskunst made in Augsburg, 22. Sept. - 31. März 2024, Schaezlerpalais, Maximilianstr. 46, Augsburg, kunstsammlungen-museen.augsburg.de