Er sitze, sagt Hubert Achleitner, gerade auf seiner Terrasse in seinem österreichischen Heimatort Bad Goisern mit Kaffee und Blick auf die Berge. Er entschuldigt sich für die Verspätung des Telefonanrufs, falsche Nummer, kann passieren. Dann erzählt der 67-Jährige, der als Hubert von Goisern als einer der wichtigsten Vertreter anspruchsvollen alpinen Sounds berühmt geworden ist, was ihn zum Debütieren als Schriftsteller getrieben hat. In seinem Roman mit dem Titel "flüchtig" geht es um eine Beziehung und darum, warum sie nach 30 Jahren mit einer Flucht endet. Ein Gespräch über die Werdung eines Erstlingswerks.

SZ: Herr Achleitner, wie haben Sie geschrieben? Mit Kugelschreiber, Schreibmaschine oder Laptop?

Hubert Achleitner: Also: mit der Schreibmaschine nicht, sonst mit allem. Sogar mit der Feder habe ich einiges geschrieben. Aber das macht oft solche Flecken. Doch letztlich war's dann der Laptop.

Wie war das Gefühl vor der leeren ersten Seite, vor dem ersten Satz? War der schon im Kopf?

Mit dem Buch habe ich ja schon vor fast zwanzig Jahren im Kopf angefangen. Da war dann doch schon einiges da.

"Maria und ich haben uns gegenseitig auf der Straße aufgelesen", lautet dieser erste Satz. Wie oft haben Sie ihn im Laufe des Schreibens geändert?

Na ja, sagen wir: Jetzt steht er schon ganz gut so da.

Sie sind als Schriftsteller ein Anfänger. Wie war das, sich ins Schreiben hineinzuarbeiten?

Die große Geschichte ergibt sich so langsam. Ich bin ja kein Wortkünstler. Das war schon in der Schule so. Letztendlich bin ich auch wegen Deutsch von der Schule geflogen. Also, ich hätte halt wiederholen müssen. Also bin ich nicht mit der Erkenntnis groß geworden, sprachlich begabt zu sein. In Deutsch ein Fünfer, das sagt alles. Im Grunde bin ich während meiner Jahre in Kanada übers Englisch zum größeren Wortschatz und so auch zum Schreiben gekommen, zunächst auf Englisch. Und übers Englische zum Schreiben in Deutsch. So hab ich auch dann meinen Wortschatz erweitert. Aufgewachsen bin ich ja mit dem Dialekt, da ist der Wortschatz schon von Haus aus reduziert. Aber ich habe immer, weil ich viel gereist bin, gerne Briefe geschrieben. So bin ich mit dem Leben in das Schreiben hineingewachsen. Auch handschriftlich.

Sie sind schon vor Ihrer Musikerkarriere viel in der Welt unterwegs gewesen. Liegt diesem Buch viel Wahrheit, Erlebtes aus dieser und späterer Zeit zu Grunde?

Paul Auster hat gesagt, ein Roman, der den Schreiber nicht beinhaltet, kann nur ein schlechtes Buch sein. Das hat mich sehr beruhigt. Und Hage Hein (Hubert Achleitners in München ansässiger Manager, Anm. d. Red.) hat einmal gesagt: In dem Buch erfährt man mehr über dich als in allen Interviews. So ein Roman ist auch wie ein Traum, unabhängig von der Geschichte etwas sehr Persönliches. Ich glaube, es war C.G. Jung, der gesagt hat: "Du bist der, der durch den Traum geht." Und so ist es in dem Roman auch. Die Fantasie kann nur aus dem schöpfen, was da ist.

"Die Fantasie kann nur aus dem schöpfen, was da ist", sagt Hubert Achleitner. Bei dem Bad Goiserner hat sich in 67 Lebensjahren einiges aufgestaut.

Es gibt hier drei Hauptpersonen, den Lehrer Herwig, dessen Frau Maria, und eben Lisa, von der Sie schreiben, das seien eigentlich Sie. Wobei diese Lisa, also Sie, die kleinste der drei Rollen innehat. Sie könnten, wie man Sie kennt, genauso gut jede andere Person sein. Da ist der Lehrer Herwig, charmant, gut aussehend und etwas älter, beliebt bei Schülern, gebildet, aber recht introvertiert und konfliktscheu.

Und musikalisch!

Ja, natürlich. Aber auch Maria ist Ihnen nicht unähnlich. Sie ist offen für fast alles, neugierig, lebenslustig, hasst Langeweile und Routine, gerade in Lebens- und Liebesdingen, was letztlich zur Katastrophe führt. Und dann ist da eben Lisa, also die Frau, die zunächst direkt und dann indirekt einen Großteil der Geschichte erzählt, und die Sie sind. Sie scheint etwas unbedarft zu sein, unabhängig, lebensneugierig, mit feinem Gespür für schwierige Situationen. Aber eigentlich ist sie für die Geschichte unwichtig.

Ich könnte auch der Lothar sein (eine etwas unsympathische Figur). Aber eigentlich bin ich nur der Erfinder dieser Geschichte.

Im Grund geht es doch, ohne jetzt den Inhalt zu verraten, in dieser Geschichte um die große Frage: Scheitert der Mensch am Zwang zur Monogamie? Und welcher Teil des Paares lädt deswegen Schuld auf sich?

Ich glaube nicht, dass diese Beziehung an der Monogamie scheitert. Sondern jeder der beiden an sich selbst. Man muss um eine Beziehung immer wieder kämpfen. Und offensichtlich haben die beiden das übersehen. Wenn es einen Schwachpunkt gibt an dem Roman, dann den, dass ich ausgespart habe, wie es langsam zum Scheitern gekommen ist. Also das Alltagsleben, wo man dann drauf kommt: Irgendwas fehlt da. Ich bin dann gleich da wieder eingestiegen, wo es schon gebrannt hat.

Kann es sein, dass Ihr Buch, so gesehen, auch eine Art Entschuldigungsschreiben für Ihr eigenes Leben, für Ihre eigenen Beziehung ist?

Nein, nein, ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ich habe das Buch als erstes meiner Frau zu lesen gegeben. Da habe ich mich zunächst richtig gefürchtet, dass sie mir vorwirft, solche Fantasien oder so etwas erlebt und dann einfach niedergeschrieben zu haben. Aber das war nicht so. Nein, sie fand das alles sehr in Ordnung.

Herwig ist sehr beschlagen in Sachen Musik. Sie lassen ihn sogar einen echten Musikerkollegen von Ihnen erwähnen, den Georg Ringsgwandl mit seiner alten Bearbeitung von "The Wind Cries Mary", die aus den Achtzigerjahren stammt, in denen die Geschichte ja beginnt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass auch Sie dieses Lied von Jimi Hendrix gut singen könnten. Wie kamen Sie auf diese Idee?

Es ist nicht Herwig, sondern Maria, die ihn erwähnt. Was nun Georg Ringsgwandl angeht, so habe ich gehört, dass er auch ein Buch schreibt. Und "The Wind Cries Mary" ist halt eines seiner geilsten Lieder. Wir haben ja in Hage Hein den gleichen Manager, dem sagte ich: Richte dem Georg einen schönen Gruß aus, ich erwarte mir, dass ich in seinem Buch auch vorkomme.

Zu Achleitners üblichen künstlerischen Kanälen - der Musik, dem Malen und der Schauspielerei - ist nun die Schriftstellerei hinzu gekommen.

Marias Flucht führt sie und Lisa in den Norden Griechenlands, auf die Insel Chalkidiki. Ihre Schilderungen von dort sind extrem exakt. Sie haben diese Halbinsel wohl genauer kennengelernt. Wie steht es da mit Realität und Fiktion?

Ich war ein paar Mal unten in den Achtzigerjahren. Ich liebe das Lebensgefühl. Ich war auch am Athos, wo keine Frau hindarf. So kam es mir in den Sinn, diesen Athos zum Teil des Romans zu machen und ihm literarisch eine Frau zu verpassen.

Es ist wirklich beeindruckend, an diesem Berg mit dem Schiff vorbeizufahren.

Und erst recht ihn zu besteigen und oben zu stehen.

Sie haben bisher vor allem Liedtexte zu ihren Kompositionen geschrieben. Wo liegt dieser Erfahrung nach der Unterschied zwischen solchen Versen und der Roman gewordenen Prosa?

Das ist dort ein Feilen um jeden Rhythmus in der Sprache, es muss im Songtext eine Symbiose zur Musik entstehen. Ich komponiere fast immer zuerst die Musik und suche dann einen Text dazu, der sich auch singen lässt. Es gibt ja Vokale, die passen zum Beispiel nicht zu tiefen Tönen, das "i" etwa (singt ein tiefes "i", klingt nicht gut). So gehen manche Worte nicht, obwohl sie inhaltlich gut passen würden. Das ist wie ein schweres Sudoku-Rätsel. Beim Romanschreiben ist es schon ein längerer Fluss, aber es muss eben halt auch etwas Fließendes in der Sprache sein.

Haben Sie schon während des Schreibens nach einem Verlag, nach einer kommerziellen Verwertung gesucht, oder haben Sie anfangs nur für sich geschrieben?

Also, ich habe den Roman zunächst geschrieben, um mir selber zu beweisen, dass ich das kann. Ich habe diese Geschichte seit 2003 mehr oder weniger fertig im Kopf. Doch habe ich nur mit meiner Familie darüber gesprochen. Dann kam der Punkt, da habe ich mir gedacht: Entweder du machst das, oder du hörst auf, daheim darüber zu reden. So habe ich angefangen. Und ich muss zugeben, es war schon sehr zäh manchmal. Oft habe ich gedacht, ich hau's hinter ins Eck, ich scheitere. Der einzige Grund, nein, nicht der einzige, aber der Hauptgrund fürs Weiterschreiben waren meine Kinder. Ich habe denen immer gepredigt: "Wenn ihr was anfangt, dann macht es auch fertig. Auch wenn es nichts geworden ist, dann habt ihr es wenigstes fertig gemacht und gelernt, wie es nicht geht!" So hätte ich denen gar nicht gegenübertreten können und sagen: Also, ich hab jetzt aufgehört mit dem Schreiben.

Sie haben vor Jahren schon einen Ausflug in die Schauspielerei gewagt, zum Beispiel in "Hölleisengretel" unter der Regie von Jo Baier. Was treibt Sie, den erfolgreichen Musiker, dazu, sich in immer wieder neuen Genres beweisen zu wollen? Kommt demnächst die Malerei dazu?

Malen und Zeichnen tue ich schon ewig. Aber es muss auch ein paar Suchten geben, die privat bleiben. Doch man weiß nie, was noch kommt. Momentan bin ich in den letzten Zügen für ein neues Album. Ich bin ein Mensch, der sehr im Hier und Jetzt lebt, deswegen kann ich in diesem Hier und Jetzt mich vor allem darüber freuen, dass dies das beste Album ist, das ich je gemacht habe. Und ich freue mich schon auf die Tour mit den Musikern im nächsten Jahr, wenn alles klappt. Das Schreiben hingegen ist eine sehr einsame Arbeit. Dafür muss man sich aber auch mit niemandem absprechen.

"Momentan bin ich in den letzten Zügen für ein neues Album", sagt Achleitner mit Bezug auf sein musikalisches Schaffen.

Es ist für Debütanten ja nicht einfach, einen Verlag zu finden. Wie war das? Gab's da einen Goisern-Bonus?

Ich habe das Buch geschrieben, um es fertig zu schreiben. Ich hatte nicht vor, es an einen Verlag zu schicken, und wenn, dann unter einem Pseudonym. Ich wollte es vermeiden, dass irgendwelche Verlage sagen: "Autor Hubert von Goisern? A gmahde Wiesn." Dann dachte ich eben, Hubert Achleitner würde passen, das ist eine kleine Schwelle, da müssen sie dann drüber. Ich habe am Gedenktag der Bücherverbrennung in Salzburg einen Freund aus der Literaturszene getroffen, der mich gefragt hat: "Na Hubert, was machst du denn gerade?" Ich hab etwas herumgedruckst, bis er mir auf den Kopf zugesagt hat: "Gell, du schreibst was!" Da hab' ich es ihm dann erzählt. Er bat mich um eine Leseprobe, war begeistert und brachte mich zu Zsolnay in Wien. Das war schon eine ganz neue Welt für mich, eine, wie ich finde, sehr konservative Welt. Also im Vergleich zur Musik.

War die Arbeit mit dem Lektorat Stress für Sie?

Nein, überhaupt nicht, meine Lektorin, die war wirklich super. Die hat mich auf ein paar Ungereimtheiten hingewiesen und eine Person gestrichen. Das war's.

Dieses Buch heißt "flüchtig" und handelt von einer Flucht. Zu Beginn des Lesens könnte man denken, auch die Arbeit an diesem Buch könnte eine Flucht gewesen sein? So aber scheint es, dass "flüchtig" für Sie zur Erfüllung wurde.

Ja, genau. "flüchtig" war zunächst nur ein Arbeitstitel. Aber je mehr ich darüber nachgedacht hatte, wuchs das Gefühl: Das passt schon.

"flüchtig", ein Roman von Hubert Achleitner, Zsolnay, Hanser Literaturverlage, 298 Seiten, 23 Euro