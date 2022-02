Die 23 Jahre alte Münchnerin, die am Donnerstag eine Bergwanderung am Herzogstand (Walchensee) antrat und danach von ihrer Schwester als vermisst gemeldet wurde, konnte am Freitagnachmittag nur noch tot geborgen werden. Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus. Die Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Bad Tölz.

Die Vermisstenmeldung war am Donnerstag gegen 20.45 Uhr bei der Polizeiinspektion Bad Tölz eingegangen. Die Münchnerin hatte noch am Nachmittag ihrer Schwester per WhatsApp ein Bild und eine Sprachnachricht geschickt. Das Bild, so die Polizei, zeigte sie im Aufstieg, wenige Meter von der Talstation der Herzogstandbahn entfernt. Die Suche begann sofort. Die Polizei, die Alpine Einsatzgruppe der Polizei und die Bergwachtbereitschaften Kochel, Benediktbeuern und Penzberg, suchten nach der jungen Frau. Ihr Fahrzeug wurde am Parkplatz der Herzogstandbahn gefunden. Obwohl sich auch die Polizeihubschrauberstaffel an der Suche beteiligte, konnte die Frau zunächst nicht gefunden werden. Auch eine Ortung des Mobiltelefons und der Einsatz der Wärmebildkamera brachten keinen Erfolg, sodass die Suche nach Mitternacht abgebrochen und Freitagmorgen fortgesetzt wurde

Sechs Bodentrupps und zwei Hubschrauber waren beteiligt, außerdem war auch noch eine Maschine der Bundeswehr eingebunden. Gegen 14.50 Uhr wurde eine Person entdeckt, die im Wasser des Deiningbachs lag. Es handelte sich um die junge Frau. Sie konnte von den Bergführern der Polizei nur noch tot geborgen werden. Die genaue Unfallursache steht Angaben der Polizei noch nicht fest. Die Polizei geht vorerst davon aus, dass es ein Bergunfall ohne Fremdeinwirkung war.