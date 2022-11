Im Heckenstallerpark soll ein Baumlehrpfad angelegt werden. Angeregt von der SPD-Fraktion, hat dies der Bezirksausschuss (BA) Sendling-Westpark vorgeschlagen. Ein solches Projekt biete sich an, nachdem der Park in jüngster Zeit erfreulich intensiv bepflanzt worden sei. Nach den Vorstellungen der SPD sollten entlang eines festgelegten Weges die typischen Baum- und Straucharten mit erklärenden Textschildern versehen werden. Ein solcher Pfad könne lehrreich sein, erklärte Walter Sturm (SPD) zum Antrag seiner Partei. Als leuchtendes Beispiel nannte er den Baumlehrpfad zwischen der Würmtalstraße und dem Lorettoplatz in Hadern.