7. August 2018, 18:51 Uhr Handwerker und Künstler Werke für die Ewigkeit

Eine begehbare Zelle, eine Diva für Fellini und die Alpenlandschaft en miniature - das Deutsche Museum ist berühmt für seine Installationen und Dioramen. Bildhauer Bernhard Küchle hat vieles davon gebaut. Jetzt geht er in Ruhestand - zu einer Zeit, in der sich das Haus neu erfindet

Von Martina Scherf

Sein Lieblingsdiorama ist "Der Weg des Stroms vom Erzeuger zum Verbraucher". Seit Jahrzehnten hat es seinen Platz in der Starkstromabteilung, und bis heute drücken sich Besucher, ob jung oder alt, die Nasen an seiner Scheibe platt. Auch Bernhard Küchle gerät da noch immer ins Schwärmen. Die liebevoll gestalteten Details - Bäuerinnen in weißen Kopftüchern, die Stroh bündeln; zwei Milchkannen auf der Bank vor dem Haus; Salatköpfe im Garten; unterschiedlich gefärbte Dachziegel - alles überaus realistisch. Dahinter die weitläufige Voralpenlandschaft mit Dörfern, Kirchlein, Kühen und mit der Hochspannungsleitung, die sich durchs Tal zieht und ein neues Zeitalter verheißt. Und dann die "Kalotte": der abgerundete, nach oben gewölbte und bemalte Hintergrund, der mit Horizont und Himmel für die perfekte Illusion sorgt. "Ein Meisterwerk", sagt Küchle, geschaffen von seinen Vorgängern im Jahr 1953.

Das Deutsche Museum ist berühmt für seine Dioramen, kein anderes Museum der Welt hat so eine Fülle von detailgenauen Schaukästen zu den unterschiedlichsten Themen. Jedes Menschlein, jeder Baum, jeder Dampfkessel in diesen Miniaturwelten ist in den hauseigenen Werkstätten hergestellt worden. Und trotz Youtube, Touchscreens und Virtual-Reality-Labor: "Die Leute sind immer noch begeistert von den Dioramen", sagt Küchle. Zum Tag der offenen Tür in den Werkstätten kommen jedes Jahr Hunderte Neugierige jeden Alters, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Bernhard Küchle hat 30 Jahre lang die Bildhauerwerkstatt geleitet. Er hat mit seinen Kolleginnen und im Team mit Schreinern, Schlossern, Malern und Modellbauern viele der Dioramen geschaffen. Werke für die Ewigkeit, wenn man so will. Denn anders als computergenerierte Animationen geht ein Diorama weder kaputt noch veraltet die Technik - es steht für sich, als Zeuge einer bestimmten Epoche.

Jetzt geht Küchle in den Ruhestand - zu einem Zeitpunkt, in dem das Museum dabei ist, sich neu zu erfinden. Die Dioramen sollen erhalten werden, das betont Generaldirektor Wolfgang Heckl, der ein großer Fan dieser didaktischen Schaukästen ist, immer wieder. Auch die Werkstätten - aber welchen Stellenwert werden sie künftig haben? Wie viel Geld ist den Finanzkontrolleuren die Handarbeit noch wert? Es herrscht große Unsicherheit.

Bildhauer Bernhard Küchle in der Museumswerkstatt. (Foto: Stephan Rumpf)

"Es war die meiste Zeit in den 30 Jahren ein wunderbarer Arbeitsplatz", sagt Bernhard Küchle. Er hat sich mit Ingenieuren, Biologen, Chemikern im Haus über ein Thema beraten, erste Skizzen entworfen, mit den Kollegen Modelle entwickelt, "und dann konnte man hier seiner Kreativität freien Lauf lassen".

Mal ging es um Meeresforschung, mit einem detailgetreuen Schiffslabor, mal um eine Sonderausstellung zu Fellinis Filmarbeiten. Dafür haben sie eine lebensgroße Diva mit Lippenstift, High Heels und Negligé erschaffen, die seither zum Werkstattpersonal gehört. In einer Ecke sitzt ein mannsgroßer Gipspilot, der noch auf Farbe und Kleidung wartet und eine tragende Rolle in der neuen Luftfahrtausstellung spielen soll. Unter einem Tuch verbirgt sich ein fast fertiges Diorama mit einer Szene aus dem Zweiten Weltkrieg. Einen ganzen Wald haben sie darin gefertigt, in dem sich Soldaten verstecken und mit der Enigma-Codiermaschine feindliche Funksprüche entschlüsseln. Eine düstere Atmosphäre, verblüffend echt.

Das größte Werk, das sie geschaffen haben, war die begehbare Zelle in der Pharmazieabteilung. "Meistens verkleinern wir die reale Welt", sagt Küchle, "aber dabei mussten wir die Dimensionen millionenfach vergrößern" - und sich ins Innere einer Zelle hineindenken. Ein Jahr lang haben sie an der Plastik gearbeitet, sind dafür extra in eine der leeren Messehallen auf der Theresienhöhe umgezogen. "Die Zelle war damals eine Sensation, und wenig später tauchte eine Kopie in Shanghai auf." Küchle grinst.

Kunst und etwas mit den Händen schaffen, das hat den geborenen Münchner schon immer interessiert. Er ging aufs Pestalozzi-Gymnasium, schmiss aber kurz vor dem Abitur die Schule, um bei einem Bildhauer in die Lehre zu gehen. Er wechselte an die Akademie der Bildenden Künste, Kunsterzieher stand als Berufsziel im Raum, aber dann schloss er an der Hochschule Münster noch eine Schreinerausbildung an, arbeitete eine Zeit lang als Instrumentenbauer am Freien Musikzentrum in München - und hörte von der frei werdenden Stelle im Deutschen Museum. 1988 fing er an, "da konnte ich dann alles auf einmal einbringen: die Bilderhauer, die Schreinerei, den Instrumentenbau, es war perfekt". So blieb es.

Menschen werden in der Museumswerkstatt fein modelliert. (Foto: Catherina Hess)

Küchle zieht einen Fisch aus dem Regal, nur Haut und Gräten, vertrocknet, als hinge er seit Wochen in der Sonne. Für eine Ausstellung zur Transsibirischen Eisenbahn, die Ende des 19. Jahrhunderts gebaut wurde, haben sie solche Fische aus Japanpapier gefertigt und über ein Tonmodell gezogen. "Omul heißt der Fisch", erzählt Küchle, die Einheimischen entlang der Bahn hätten solche Fische zum Verkauf angeboten. Es sieht täuschend echt aus.

Ein Werkstattbesuch im Deutschen Museum ist eine Reise in vergangene Epochen. Und die Fantasie reist mit, denn jede der Figuren, Geräte, Szenerien, die hier entstehen, erzählt eine Geschichte. Beim Diorama kommt es auf schräge Winkel und verzerrte Perspektiven an, damit die Illusion perfekt funktioniert, es ist eine sehr alte Technik. Und noch einmal die Frage: Lässt sich dieses charmante Kunsthandwerk ins Museum 4.0 hinüberretten?

Küchle ist kein Nostalgiker. "Mich faszinieren Virtual-Reality-Animationen auch, mit denen du wie ein Vogel fliegen oder auf dem Mond spazieren kannst", sagt er. Aber was heute topmodern ist, sei morgen schon wieder ein alter Hut. "Und jedes Kind hat doch heute die neuen Computerspiele und VR-Brillen zu Hause." Da kann ein Museum nicht mithalten. Was ihn aber an die Aura der Dioramen glauben lässt: Auch Digital Natives hängen an den Schaukästen. Ein echter 3-D-Effekt sei eben doch etwas anderes als ein digitaler.

Ob man denn die Utensilien für die Ausstellungsmodelle nicht schneller mit dem 3-D-Drucker herstellen könne, werde er oft gefragt. Küchle zieht das zehn mal zehn Zentimeter große Modell einer Ziegelwand aus dem Regal. Kein Steinchen, das dort aufgeklebt ist, gleicht in Farbe und Struktur dem anderen. "So was erreichen Sie nur mit Handarbeit."

Jetzt ist erst mal Zeit für einen Kaffee und eine Zigarette. Die Werkstätten werden bestehen bleiben, sagt der Bildhauer auf dem Weg nach draußen, da ist er sich sicher. "Die Messlatte liegt hoch im Deutschen Museum." Klasse statt Masse, das müsse auch künftig die Devise sein, wenn nun fast alle Ausstellungen während der Sanierung neu konzipiert werden.

Bernhard Küchle konnte seiner Kreativität freien Lauf lassen. (Foto: Stephan Rumpf)

Als er selbst 1988 auf der Museumsinsel anfing, waren gerade die letzten Teile des Bergwerks gebaut worden. Es ist bis heute die Ikone des Deutschen Museums. Generationen von Besuchern verbinden ihre Kindheitserinnerungen damit. Wenn Küchle jetzt an den Baggern und Bohrmaschinen vorbei geht, die für die Sanierung die Museumsinsel durchlöchern, bekommt er beim Gedanken ans Bergwerk "Bauchschmerzen". Denn der Stahlbeton, der überall verbaut ist, auch im Bergwerk, genügt nicht mehr modernen Brandschutzanforderungen. Und dann? Küchle mag es sich gar nicht vorstellen.

Deshalb ist er auch nicht traurig über seinen Abschied. Zusammen mit Freunden wird er in einer eigenen Werkstatt nach Lust und Laune neue Dinge schaffen: "Ganz frei von Sinn und Zweck und Kostendruck", sagt er, "das wird wunderbar."