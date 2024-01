Ein Satz auf ihrem neuen Telegram-Kanal, und das Leben der berühmtesten russischen Primaballerina Olga Smirnova war nicht mehr dasselbe: "Freunde, es tut mir leid, dass die erste Veröffent­lichung auf meinem Kanal keineswegs fröhlich ist, aber ich kann nicht umhin, zu sagen, dass ich mit allen Fasern meiner Seele gegen den Krieg bin." An eine Rückkehr an ihren Arbeitsplatz, das berühmte Moskauer Bolschoi-Theater, war nicht mehr zu denken, nachdem sie sich am 1. März 2022 so klar gegen den russischen Angriffskrieg positioniert hatte.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Heute tanzt die Russin am Niederländischen Nationalballett in Amsterdam. Am 21. Januar gibt es von dort eine weltweite Live-Übertragung des Ballettklassikers "Giselle", die auch in Kinos in München zu sehen ist. Natürlich mit Olga Smirnova in der Titelrolle, und Jacopo Tissi als Alfred, ebenfalls ein ehemaliger Prinzipal des Bolshoi, der Russland im März 2022 den Rücken kehrte. Das Dutch National Ballet zeigt "Giselle" in Rachel Beaujeans und Ricardo Bustamantes gefeierter Neuinterpretation von Marius Petipas legendärer Originalchoreografie. Es spielt das Dutch Ballet Orchestra unter Ermanno Florio.

"Giselle", Live-Übertragung aus dem Niederländischen Nationalballett, 21. Jan., 11.30 Uhr, unter anderem im Gloria Palast und in der Astor Film Lounge